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就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

中製氧機卡在海關？ 印度法院追查、網民聲討

中國新聞組／北京6日電
來自從中國運往印度的製氧機。（新德里電視台報導截圖）
來自從中國運往印度的製氧機。（新德里電視台報導截圖）

印度疫情蔓延，各國紛紛馳援，但印度媒體報導指出，有3000台製氧機滯留在德里海關，引發印度網民爭議，據信這批製氧機部分是來自中國的援助；毗鄰印度的尼泊爾疫情也急劇惡化，並且向中國求援。

據新德里電視台（NDTV）網站報導，有3000台製氧機沒有得到放行許可，滯留在德里海關，媒體並未透露這批製氧機的來源地，但印度間接稅和海關中央委員會在推特證實，部分是4月30日印度Indigo航空公司從香港地區空運到印度的300台製氧機。

印度新冠疫情嚴峻，對製氧機的需求飆升，新德里電視台的這一新聞推特隨後得了2880次轉發和大量評論，不少印度網民怒斥印度政府官僚主義和效率低下。

事件立刻驚動當地法院，德里高等法院致信要求當地海關部門立刻放行這些製氧機。隨後印度海關「闢謠」稱，並沒有3000台製氧機滯留在海關，該海關已放行全部貨物。

中國駐印度大使孫衛東2日在推特上發文，他援引中國海關總署數據表示，自4月以來中國已向印度提供超過5000台呼吸機、2萬1569台製氧機、超過2148萬個口罩及大約3800噸藥品。中企正加緊生產4萬台製氧機，爭取盡快交付印方。

據了解，因為印度在醫療器械進口上採許可制，中國製造的製氧機大部分在印度沒有銷售資格，除非印度海關動用緊急狀態快速放行，否則中國製氧機在通關會有阻礙。

此外，環球時報報導，有尼泊爾醫師發出警告：「尼泊爾正在變成一個迷你印度」。5月2日至4日，尼泊爾每日報告的新增病例已連續三天突破7000例，連創紀錄。

尼泊爾總理奧利請求鄰國、友好國家和國際組織予以幫助，尼泊爾官員已就疫苗與中俄等國展開磋商。據報導，中國在疫苗供應伸出援手，截至目前，尼泊爾已有約30萬人接種中國國藥集團的新冠疫苗。

印度 中國 疫情

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