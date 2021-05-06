五眼聯盟全到齊 紐西蘭通過涉疆動議 中國強烈不滿

中國駐紐西蘭使館發言人對紐西蘭通過涉疆動議表達不滿。(取材自中國駐紐西蘭使館官網)

就在外界以為「五眼聯盟」對抗中國 獨缺紐西蘭一眼之際，紐西蘭國會5日「跟進」，無異議通過確認中國新疆 發生嚴重侵害維吾爾 等少數民族事件的議案，這項舉動被認為是紐西蘭「歸隊」。儘管這項議案迴避了「種族滅絕」字眼，仍引來中國強烈不滿，要求立即停止這項錯誤做法，否則破壞雙方的互信關係。

「五眼聯盟」中的美國、英國、加拿大和澳洲齊聲譴責中國不當對待新疆維吾爾人，唯獨聯盟成員紐西蘭不參與對抗中國，一度被中國官媒引述稱這是「五眼聯盟」鬧不和，外媒分析也認為這意味著「五眼聯盟」的新角色似乎停擺。

不過沒隔幾天，自由亞洲電台報導，紐西蘭國會5日就無異議通過這項議案，確認中國新疆發生嚴重侵害維吾爾等少數民族事件。據稱，由行動黨提交的這項議案，獲得紐西蘭國會各政黨一致支持。

但行動黨副黨魁費爾登在國會表示，為確保獲得總理阿爾登領導的執政黨工黨的支持，她必須刪除「種族滅絕」一詞，改為「嚴重侵害人權」。

央廣報導，紐西蘭外交部長馬胡塔則表示，紐西蘭政府曾數度就維吾爾問題向中國提出關切，但尚未正式認定構成種族滅絕。「這並非不關切。種族滅絕是最嚴重的國際罪行，必須在國際法基礎上，進行嚴格評估後才能做正式法律認定。」

對此，中國駐紐西蘭使館發言人表示，紐西蘭國會此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。該使館發言人稱，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。

該發言人稱，「利用涉疆問題向中方施壓是徒勞的，只會損害雙方互信。中方敦促紐西蘭尊重客觀事實，立即停止錯誤做法，以實際行動維護中方與紐西蘭關係發展大局。希望新議會多做有利於雙方友好的事，而不是相反。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點