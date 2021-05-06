五眼聯盟全到齊 紐西蘭通過涉疆動議 中國強烈不滿
就在外界以為「五眼聯盟」對抗中國獨缺紐西蘭一眼之際，紐西蘭國會5日「跟進」，無異議通過確認中國新疆發生嚴重侵害維吾爾等少數民族事件的議案，這項舉動被認為是紐西蘭「歸隊」。儘管這項議案迴避了「種族滅絕」字眼，仍引來中國強烈不滿，要求立即停止這項錯誤做法，否則破壞雙方的互信關係。
「五眼聯盟」中的美國、英國、加拿大和澳洲齊聲譴責中國不當對待新疆維吾爾人，唯獨聯盟成員紐西蘭不參與對抗中國，一度被中國官媒引述稱這是「五眼聯盟」鬧不和，外媒分析也認為這意味著「五眼聯盟」的新角色似乎停擺。
不過沒隔幾天，自由亞洲電台報導，紐西蘭國會5日就無異議通過這項議案，確認中國新疆發生嚴重侵害維吾爾等少數民族事件。據稱，由行動黨提交的這項議案，獲得紐西蘭國會各政黨一致支持。
但行動黨副黨魁費爾登在國會表示，為確保獲得總理阿爾登領導的執政黨工黨的支持，她必須刪除「種族滅絕」一詞，改為「嚴重侵害人權」。
央廣報導，紐西蘭外交部長馬胡塔則表示，紐西蘭政府曾數度就維吾爾問題向中國提出關切，但尚未正式認定構成種族滅絕。「這並非不關切。種族滅絕是最嚴重的國際罪行，必須在國際法基礎上，進行嚴格評估後才能做正式法律認定。」
對此，中國駐紐西蘭使館發言人表示，紐西蘭國會此舉粗暴干涉中國內政，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。該使館發言人稱，新疆事務純屬中國內政，任何國家無權干涉。
該發言人稱，「利用涉疆問題向中方施壓是徒勞的，只會損害雙方互信。中方敦促紐西蘭尊重客觀事實，立即停止錯誤做法，以實際行動維護中方與紐西蘭關係發展大局。希望新議會多做有利於雙方友好的事，而不是相反。」
影片來源：世界新聞網 一洲焦點
上一則
五一消費復甦 2.3億人出遊 90後是主力
下一則
FB留言