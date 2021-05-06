我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就業數據不佳 股指仍創新高

英國科學家警告 印度新變種病毒傳播力更強

不只喊停推動中歐投資協定 歐盟還立新法規堵中國

中國新聞組／北京6日電
中歐關係惡化，傳歐盟喊停中歐全面投資協定。（路透）
中歐關係惡化，傳歐盟喊停中歐全面投資協定。（路透）

歐盟執委會5日公布新法，阻止獲政府補貼的外國企業在歐盟併購及進行不公平競爭，此舉被認為意在防堵中國。另外傳歐盟已暫停推動批准中歐投資協定的努力，港媒引述歐盟發言人否認並表示，協定批准的前景將取決於情況如何變化。

來源：世界新聞網

中央社、法廣報導，歐盟執委會提出的這項新法規，主要是應對獲政府補貼的外國企業的競爭問題。歐盟委員會執委維斯塔哲表示，這項新法就是要解決非歐盟國家提供的扭曲性補貼。

歐盟並稱，將在原物料、原料藥和半導體等六個戰略領域，減少對中國及其他外國供應商的依賴。

據歐盟新法規，獲得外國補貼的公司在歐洲進行大型合併之前，需先獲得歐盟的批准，且公司必須說明收到哪些補貼，否則無法拿下公開招標案。歐盟並具備調查任何公司的權力，以檢視是否收到損害歐洲公平競爭的外國補貼。

這項新規雖未點名中國，但據德國南德日報報導，歐盟委員會此舉顯然是針對中資企業而來。近年愈來愈多歐盟國家擔心中資企業在官方主導下，利用政府提供的優厚補貼併購歐洲的尖端科技和打擊歐洲的競爭者，例如中國家電大廠美的集團2016年併購德國機器人大廠庫卡（Kuka）時就引發技術外流疑慮。

報導並指出，歐盟並在更新版的產業策略計畫中稱，將於原物料、原料藥和半導體等六個戰略領域，減少對中國及其他外國供應商的依賴。這份19頁文件指出，歐盟的措施可能包括「在可能情況下，依賴不同貿易夥伴實現供需多樣化，但也在必要時進行自動儲備和自主行動。」

路透報導，歐盟稱用於敏感生態系統的137種產品中，約有一半依賴中國的供應，主要是原物料、藥物和其他對歐盟環保與數位目標至關重要的其他產品。

另外傳歐盟已暫停推動批准中歐投資協定，南華早報引述歐盟發言人否認並稱，此前歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯在接受外媒採訪時曾說歐盟暫停了推動批准中歐投資協定的努力，這是東布羅夫斯基斯的表述被剝離了具體語境。

報導並指歐盟在一份澄清聲明中表示，「在協定被提交批准和通過以前，它的文本目前應先經過翻譯和法律審查。然而，協定的批准程序不能孤立於廣泛意義上的中歐關係演變。在目前的情況下，中方對多位歐洲議會議員和一個委員會的反制制裁措施是不可接受和令人遺憾的。協定被批准的前景將取決於情況如何變化。」

歐盟 中國 投資

上一則

缺人、缺料、缺晶片…印度疫情失控 中國手機產能剩60%

下一則

想逃離印度卻走不了？中國公民爆：中悄悄禁止僑民返國

延伸閱讀

G7外長公報對中發6點共識 強調台海和平穩定

G7外長公報對中發6點共識 強調台海和平穩定
歐盟計畫在半導體等6大領域 減少對中國依賴

歐盟計畫在半導體等6大領域 減少對中國依賴
相互制裁後 歐盟喊停中歐投資協定

相互制裁後 歐盟喊停中歐投資協定
相互制裁後 歐盟喊停 「歐中投資協定」

相互制裁後 歐盟喊停 「歐中投資協定」

熱門新聞

中國航母遼寧艦。（路透）

美媒：遼寧號顏面掃地 導致前中共海軍高官被查

2021-05-03 10:12
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
被害少女被迫在眾人圍觀下與他人發生性行為，期間再被拳打腳踢。（視頻截圖）

帶人闖閨房 逼人性侵小女友 還糾眾圍觀拍影片上傳

2021-05-02 12:00
中國國家主席習近平。路透

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

2021-05-02 08:44
中國國家主席習近平致電印度總理莫迪，表達願合作抗疫。(路透資料照片)

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

2021-05-01 11:27
全球晶片供應持續短缺之際，美專家擔心大陸恐侵台並奪取台灣的半導體產業，圖為台積電總部大樓外觀。路透

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

2021-05-02 07:58

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了

6女2男租船全裸活春宮惹怒穆斯林 女模還喊：媽我紅了
比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達

比爾蓋茲離婚「非好聚好散」全家人挺梅琳達
百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看

百歲老人身體硬朗　長壽秘訣在此　大家刮目相看
曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了

曾指劉德華「不算歌手」 楊坤商演遇上大尷尬了
縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世

縱橫華府半世紀 資深媒體人傅建中辭世