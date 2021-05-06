不只喊停推動中歐投資協定 歐盟還立新法規堵中國

中歐關係惡化，傳歐盟喊停中歐全面投資協定。（路透）

歐盟 執委會5日公布新法，阻止獲政府補貼的外國企業在歐盟併購及進行不公平競爭，此舉被認為意在防堵中國 。另外傳歐盟已暫停推動批准中歐投資 協定的努力，港媒引述歐盟發言人否認並表示，協定批准的前景將取決於情況如何變化。

來源：世界新聞網

中央社、法廣報導，歐盟執委會提出的這項新法規，主要是應對獲政府補貼的外國企業的競爭問題。歐盟委員會執委維斯塔哲表示，這項新法就是要解決非歐盟國家提供的扭曲性補貼。

歐盟並稱，將在原物料、原料藥和半導體等六個戰略領域，減少對中國及其他外國供應商的依賴。

據歐盟新法規，獲得外國補貼的公司在歐洲進行大型合併之前，需先獲得歐盟的批准，且公司必須說明收到哪些補貼，否則無法拿下公開招標案。歐盟並具備調查任何公司的權力，以檢視是否收到損害歐洲公平競爭的外國補貼。

這項新規雖未點名中國，但據德國南德日報報導，歐盟委員會此舉顯然是針對中資企業而來。近年愈來愈多歐盟國家擔心中資企業在官方主導下，利用政府提供的優厚補貼併購歐洲的尖端科技和打擊歐洲的競爭者，例如中國家電大廠美的集團2016年併購德國機器人大廠庫卡（Kuka）時就引發技術外流疑慮。

報導並指出，歐盟並在更新版的產業策略計畫中稱，將於原物料、原料藥和半導體等六個戰略領域，減少對中國及其他外國供應商的依賴。這份19頁文件指出，歐盟的措施可能包括「在可能情況下，依賴不同貿易夥伴實現供需多樣化，但也在必要時進行自動儲備和自主行動。」

路透報導，歐盟稱用於敏感生態系統的137種產品中，約有一半依賴中國的供應，主要是原物料、藥物和其他對歐盟環保與數位目標至關重要的其他產品。

另外傳歐盟已暫停推動批准中歐投資協定，南華早報引述歐盟發言人否認並稱，此前歐盟貿易委員東布羅夫斯基斯在接受外媒採訪時曾說歐盟暫停了推動批准中歐投資協定的努力，這是東布羅夫斯基斯的表述被剝離了具體語境。

報導並指歐盟在一份澄清聲明中表示，「在協定被提交批准和通過以前，它的文本目前應先經過翻譯和法律審查。然而，協定的批准程序不能孤立於廣泛意義上的中歐關係演變。在目前的情況下，中方對多位歐洲議會議員和一個委員會的反制制裁措施是不可接受和令人遺憾的。協定被批准的前景將取決於情況如何變化。」