復旦大學匈牙利設分校 布達佩斯市長反對

復旦大學和匈牙利簽署共建分校協議。（取材自觀察者網）

上海復旦大學與匈牙利上個月27日簽署了一項戰略協議，決定在2024年前在布達佩斯開設分校。這將是該校唯一的境外分校，也是27國歐盟中的第一個中國 大學的海外校園。不過，此舉引發匈牙利國安風險的疑慮；另一方面，由中國國家開發銀行提供13億歐元優惠貸款，由中國建築集團獨家承攬工程的「一帶一路」模式，亦引發爭議。

據美聯社報導，匈牙利政府官員認為，復旦大學名列世界前100名，在布達佩斯市中心以南建設分校，將幫助提高匈牙利的高等教育標準，為6000名匈牙利丶中國和其他國家的學生提供課程，並將中國的投資 和研究引入匈牙利。不過批評者認為，此項計畫牽扯的巨額投資將會給納稅人帶來不小的經濟負擔，這也說明匈牙利總理奧爾班（Viktor Orban）已經和莫斯科和北京當局之間越走越近。

匈牙利政府此舉也引起許多批評，布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）認為，從這件投資案中已經看到非常嚴重的國安風險；學者克雷科（Peter Kreko）也擔憂，若是真的在布達佩斯建校，將可能為中國間諜 活動「打開大門」。

卡拉松尼說，復旦大學的確在國際上是一所知名大學，但復旦大學的組織章程要求校方代表中共世界觀，因此在這項投資中看到了非常嚴重的國家安全風險。「中國人在做一切事情，而我們只做一件事：付錢。如果匈牙利的納稅人支付一切費用，世界上任何一所著名大學都會在這裡開設校園。」

匈牙利政府經常與歐盟發生爭執，匈牙利奉行一種被稱為「向東方開放」的經濟戰略，傾向於加強與中國丶俄羅斯丶土耳其和中亞其他國家的外交合作和貿易。

卡拉松尼說，這些政策使匈牙利「成為歐盟中東方大國的一個先進堡壘」。

據報導，匈牙利復旦大學的造價，比匈牙利2019年的高等教育總支出（13億歐元）還要多，此舉將對匈牙利國家預算與高教發展造成嚴重影響。

克雷科認為，復旦大學的發展是中國通過教育項目和投資擴大軟實力和影響力的其中一項努力。「在過去的幾年裡，因為匈牙利情報部門缺乏擊退外國惡勢力的意願，匈牙利已經成為俄羅斯和中國間諜的一個間諜中心。」