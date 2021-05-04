澳洲再放話重審達爾文港租約 中國官媒：很傻很天真

中國嵐橋集團於2015年11月向澳洲北領地政府租下達爾文港99年經營權。澳洲政府將重新審查這筆交易，不排除予以廢止。（新華社資料照片）

繼澳洲 媒體日前報導澳洲國防部長稱基於國家利益，考慮對中國 企業承租的達爾文港採取行動後，昨日再有澳洲媒體報導說，政府正在對中國公司租賃達爾文港99年的租約進行審核。

對於澳洲的行動，中國官媒國防時報稱，澳洲如此無疑給自身經濟斷了退路，「實在是很傻很天真」。

美國 之音引述雪梨先驅晨報3日的報導說，澳洲國防官員正在審查政府是否應該以國家安全為由，收回中國嵐橋集團對達爾文港的租約。2015年，澳洲北領地政府宣布與中國嵐橋公司達成一項價值4億美金的協議，讓這家與中國軍方有著密切聯繫的公司擁有達爾文港99年的租賃權。

北領地首府達爾文是澳洲重要的軍事基地和北部海岸巡邏艇的基地，也是美軍駐澳洲輪調部隊的基地。

澳洲4月22日宣布取消維多利亞州和中國就「一帶一路」倡議達成的兩項協議，理由是相關協議不符合聯邦政府將「自由和開放的印太」視為關鍵目標的外交政策。澳洲總理莫里森日前則表示，如果涉及國家安全隱患，他會針對這份租約採取行動。

中國官媒國防時報指出，澳洲最近當著整個國際社會的面，把任性戲碼演繹得淋漓盡致。撕毀一帶一路合作諒解備忘錄及框架協議、拿達爾文港做文章甚至涉足台海問題，一系列神操作也引發輿論嘩然。文章指出，當然，澳洲這樣做勢必是弊大於利。2018-2019財年，澳洲32.6%的商品及服務出口到中國，遠高於澳出口的第二大市場日本（13.1%）；澳洲對中國的出口總額是對日本的2倍有餘。

文章指出，澳洲此番折騰，無疑給自身經濟斷了退路，如果只是想依靠美國打個經貿「翻身仗」，那實在是「很傻很天真」了。