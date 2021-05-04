布林肯狠批中國：對外越發好鬥 對內加強打壓

美國國務卿布林肯接受CBS節目「60分鐘」訪問。 (翻攝自CBS)

美國 國務卿布林肯 日前接受美國CBS電視台「60分鐘」採訪，指中國 對外的作為越發好鬥，對內則加強打壓；他形容中國是「世界上唯一一個在軍事、經濟、外交上有能力損害或挑戰」國際規則的國家。BBC報導指出，布林肯表示，美國不打算遏制中國，但不會允許其破壞國際規範與凖則。

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布林肯說，美中關係處於低谷的原因在於中國，「在我看來主要有兩個原因。中國近年來在國內採取更加壓制自由的行動，也看到它在境外採取更加囂張的行動。」

中國近期加強在西太平洋的軍事部署，南海、台海的局勢持續升溫。對此，布林肯警告，美中間的軍事衝突將嚴重違背兩國的利益。

報導指出，美中關係在過去一年間跌至有史以來的最低點，拜登政府就任超過百日以來，對中國政策的框架多有論述，但具體舉措仍處於延續上任政府的「自動駕駛」狀態。因此，近月來兩國關係沒有大幅度下滑，但亦未有明顯回暖的跡象。

他在訪問中指，美國不可能完全不與中國打交道，「在兩國關係中存在真正的複雜性，無論是對抗部分、競爭部分還是合作部分。」

將美中關係分拆成這三大項，是拜登政府上台以來對華表態的一貫特點。布林肯此前曾表示，美國的對華方針是「在應競爭的領域競爭，在可合作的領域合作，在必須對抗的領域對抗」。

布林肯雖多次譴責中國在新疆、香港損害人權的政策、不公平的貿易作為以及軍事部署擴張，但他並無表態杯葛2022年北京冬季奧運會。

布林肯在專訪作上述表態，正值他赴倫敦參加七國集團（G7）峰會前夕，呼應拜登政府聯合盟友制衡中國的外交方針。據報導，中國將是峰會討論的重要議題之一。布林肯在與英國首相強生和外相拉布會面後，美國國務院發表聲明稱英美將繼續採取堅定行動，讓中國與俄羅斯為未能履行國際人權承諾而付出代價。

此外，5月3日是世界新聞自由日，布林肯關切全球遭囚禁或殺害的記者劇增，同時點名墨西哥、阿富汗和中國等，敦促各國讓記者在沒有暴力或威脅情況下從事報導工作。