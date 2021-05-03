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中連10次釋善意後印度終言謝 關係翻篇？「別預期過高」

中國新聞組／北京3日電

中國不計兩國邊境衝突前嫌，馳援印度抗疫，但印度連一句謝謝都沒說？具官媒背景的媒體人刊文稱，中國連續十次向印度表達善意並提供了諸多物資，但印度迄今沒有公開表達感謝的氛圍，反而還指中國的供貨是在「趁機賺錢」。儘管印度「明顯小心眼了」，中國仍應展現大國風範繼續馳援印度，同時也別指望印度就能徹底放下心結。

具新華社背景的微信公眾號牛彈琴昨天刊文指出，印度疫情擴散至今，中國外交部七次表達了對印度的慰問以及中方願意提供力所能及的幫助，若再加上中國駐印度大使館方面的表態，和中國國家主席習近平對印度總理莫迪發慰問電，中國對印度釋放的善意至少有十次。經歷這場劫難後，估計至少有助於中印關係走出一年來的僵局。

文中說，印度官方一直沒有對中國的馳援有明確表態。心結還是很深的。直到外交部長王毅和印度外長蘇杰生通電話，印度終於鬆口，連說了兩個感謝，這應是一年多來，印度第一次對中方表達感謝。中印關係看來終於要翻篇了，但中國也別過高預期，指望印度就能徹底放下心結。

環球時報總編輯胡錫進則於昨天刊文稱，中國迄今至少已有2萬多台製氧機和5000多台呼吸機從中國輸往印度，接下來印度還向中國企業遞交了至少4萬台製氧機的訂單。但印度輿論沒有對中國的緊急供貨表達謝意，反而有不少聲音強調中國的供貨是「趁機賺錢」、「有地緣政治圖謀」等，甚至有當地媒體列出各國為印度緊急提供抗疫物資列表，中國還被故意「漏掉」成了空白。

胡錫進認為，面對印方的這種「明顯小心眼了」的表現，中國不該公開指責印度「以怨報德」，反而仍應展現對它的同情和支持，無需被其他情緒分散。只要中國對支持印度抗疫盡力了，這個事實一定會成為塑造印度人對華認知的一個元素。

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