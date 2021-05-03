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王毅：中歐是全面戰略夥伴 對抗將雙輸

記者羅印冲／北京3日電
中國外長王毅4月30日與賽普勒斯外長赫里斯托都里迪斯通電話。(取材自環球網)
中國外長王毅4月30日與賽普勒斯外長赫里斯托都里迪斯通電話。(取材自環球網)

大陸國務委員兼外長王毅4月30日與賽普勒斯外長赫里斯托都里迪斯通電話。王毅稱，中歐是全面戰略夥伴，合作是正道，對抗將雙輸。

據環球網報導，赫里斯托都里迪斯感謝中方為賽方抗擊疫情提供的幫助，表示賽方願同中方共同辦好建交50周年慶祝活動，進一步提升賽中關係。賽方堅定奉行一個中國政策，堅定支持歐盟積極發展對中合作，能繼續為此發揮建設性作用。賽方通報了在日內瓦舉行的賽普勒斯問題「5+1」非正式會晤情況，讚賞並期待中方繼續在賽問題上秉持公正立場。

王毅表示，中賽是相互尊重、合作共贏的好朋友、好夥伴。兩國在涉及彼此核心利益和重大關切問題上相互理解和支持，致力於維護中賽互信和友誼，維護國際關係基本準則，維護中歐關係健康穩定大局。兩國也通過共建一帶一路為互利合作不斷注入新的動力。今年是中賽建交50周年。中方願同賽方舉行多種形式的慶祝活動，進一步夯實中賽友好的民意基礎。

王毅表示，中歐是全面戰略夥伴，合作是正道，對抗將雙輸。希望賽方繼續為推動中歐關係發展發揮積極作用。賽普勒斯問題「5+1」非正式會晤如期舉行本身就是積極信號。中方將繼續支持各方在嚴格遵循聯合國有關決議、充分尊重賽方人民意願的前提下，推動賽問題朝著達成全面、公正和持久解決的方向發展。

王毅 一帶一路 疫情

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