我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

每日染疫40萬人代價？印度地方敗選破「莫迪神話」

全美接種逾2.4億劑 確診.住院.死亡全降

繼山東艦後…海南艦也出現「攤煎餅」訓練急轉彎避魚雷

中國新聞組／北京3日電
海南艦海上訓練「最小半徑急轉彎」畫面近日曝光。(視頻截圖)
海南艦海上訓練「最小半徑急轉彎」畫面近日曝光。(視頻截圖)

解放軍三型主戰艦艇同時集中交接入列引發持續關注，央視「正午國防軍事」日前的節目罕見公布了首艘075型兩棲攻擊艦海南艦海上訓練畫面，其中有一段是海南艦行駛中急轉彎，跟此前國產航母山東艦海上「攤煎餅」極度相似。

影音來源：YouTube

東方網報導，2019年12月19日，中國首艘國產航母「山東艦海上轉圈圈」話題登上微博熱搜。這次山東艦走紅是源於在公開的某次海試畫面中，山東艦在蔚藍的海面上畫出了潔白的圈圈，也被廣大網友戲稱為海上「攤煎餅」。幾秒鐘的畫面，也成為山東艦最為經典的瞬間之一。

而在日前央視的節目中，再次出現了中國首艘075型兩棲攻擊艦海南艦海海上「攤煎餅」的畫面。海南艦在航行中進行急轉彎，潔白的尾流在蔚藍的海面上畫出了一個完美的圓圈。

山東艦海上「攤煎餅」。 (央視視頻截圖)
山東艦海上「攤煎餅」。 (央視視頻截圖)

為什麼要進行這種訓練？大公報引述軍事專家曹衛東解釋稱，軍艦高速航行時，如果遇到敵人的魚雷來襲，特別是從橫向或者是尾流方向襲擊時，可進行急轉彎規避，可使魚雷從艦艏方向或艦舷方向飛馳而過，及時規避。其次，當兩艘艦艇要發生意外碰撞時，急轉彎可有效避讓，避免事故發生。這種快速航行、行駛中急轉彎的訓練，是一種軍事上的需要，是一種實戰化訓練的需要。

中國 微博

上一則

數萬人擠北京西站 民怨炸鍋：假期毀了

下一則

中國解放軍雙航母 2018年曾「同框」

延伸閱讀

中國啟用兩棲攻擊艦海南號 日媒指為攻台強化登陸

中國啟用兩棲攻擊艦海南號 日媒指為攻台強化登陸
為攻台準備？中啟用兩棲攻擊艦 日媒：釣魚台也遭威脅

為攻台準備？中啟用兩棲攻擊艦 日媒：釣魚台也遭威脅
海南雞飯源自海南？ 香港特首言論惹議

海南雞飯源自海南？ 香港特首言論惹議
中智庫：美軍機進入南海 近距離偵查廣東、海南等地

中智庫：美軍機進入南海 近距離偵查廣東、海南等地

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
甘肅隴南一群大媽為了挪出一塊地跳廣場舞，一邊喊著加油，一邊合力徒手推開一輛轎車。影片截圖

一群大媽為跳廣場舞 停車場裡徒手推走汽車

2021-04-27 12:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票

民主黨議員籲拜登 推第4波紓困支票
無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

無慢性病…明尼蘇達州6歲女童 罕見染疫不治

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數

「唯一能制約中國民族主義」 德媒：習是台海最大變數
晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」

晶片荒燒不停 專家：中國恐侵台奪下「護國神山」
黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員

黃秋生真的留台開餐車 新搭檔出爐全是專業演員