繼山東艦後…海南艦也出現「攤煎餅」訓練急轉彎避魚雷

海南艦海上訓練「最小半徑急轉彎」畫面近日曝光。(視頻截圖)

解放軍三型主戰艦艇同時集中交接入列引發持續關注，央視「正午國防軍事」日前的節目罕見公布了首艘075型兩棲攻擊艦海南艦海上訓練畫面，其中有一段是海南艦行駛中急轉彎，跟此前國產航母山東艦海上「攤煎餅」極度相似。

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東方網報導，2019年12月19日，中國 首艘國產航母「山東艦海上轉圈圈」話題登上微博 熱搜。這次山東艦走紅是源於在公開的某次海試畫面中，山東艦在蔚藍的海面上畫出了潔白的圈圈，也被廣大網友戲稱為海上「攤煎餅」。幾秒鐘的畫面，也成為山東艦最為經典的瞬間之一。

而在日前央視的節目中，再次出現了中國首艘075型兩棲攻擊艦海南艦海海上「攤煎餅」的畫面。海南艦在航行中進行急轉彎，潔白的尾流在蔚藍的海面上畫出了一個完美的圓圈。

山東艦海上「攤煎餅」。 (央視視頻截圖)

為什麼要進行這種訓練？大公報引述軍事專家曹衛東解釋稱，軍艦高速航行時，如果遇到敵人的魚雷來襲，特別是從橫向或者是尾流方向襲擊時，可進行急轉彎規避，可使魚雷從艦艏方向或艦舷方向飛馳而過，及時規避。其次，當兩艘艦艇要發生意外碰撞時，急轉彎可有效避讓，避免事故發生。這種快速航行、行駛中急轉彎的訓練，是一種軍事上的需要，是一種實戰化訓練的需要。