邊說幫忙VS邊卡貨物？中國2周61航班醫療品 急送印度

中國駐印度大使孫衛東1日表示，在過去兩個星期，從中國到印度的61趟貨運航班為印度運送各種急需的醫療用品。(取材自推特)

印度 的新冠疫情 持續惡化，儘管官方曾拒絕中國 幫忙，中方仍繼續馳援，並聲稱過去兩周已有61趟貨運航班運送了各種急需的醫療用品到印度。但寶萊塢演員索努．蘇德1日在推特求援說，有數百台製氧機不明原因卡在中國，請求中方清關。中國駐印度大使孫衛東回覆稱，將確保向印度出口物資渠道的暢通。

環球網報導，索努．蘇德1日在推特發文稱，「我們正試圖向印度運送數百台製氧機。必須遺憾地說，我們很多貨物在中國遇阻。而在印度，我們每一分鐘都在失去生命。我請求中國駐印大使和中國外交部幫我們的貨物清關，這樣我們才能拯救生命。」

幾個小時後，中國駐印大使孫衛東在推特回應表示，據他了解，中國飛往印度的貨運航線是正常運轉的。「過去兩周，共有61趟貨運航班從中國飛往印度。」例如1日就有一架載著製氧機等設備的航班從天津起飛前往印度。

孫衛東表示，中國是最早向印度提出支持和幫助的國家之一，也是付諸實際行動最早的國家之一。除了目前已向印度提供的抗疫物資外，中國企業正加緊生產印方提交的至少4萬台製氧機訂單並將盡快交付；「我們為印度提供了從中國城市運輸醫療物資的清關和運輸便利。我們將繼續確保向印度出口物資渠道的暢通。」

對此，有印度網友仍留言表示絕不會接受中國的幫助，並稱中國「一邊說要幫忙，一邊卻讓貨物卡關，沒誠意」；也有印度網友表示感激，「此時病毒才是印中最大的敵人，謝謝中國的援助」。

印度疫情也使當地華人面臨生死交關。 香港01引述一名剛從印度返中的中國人蒙姐表示，目前一張從印返中的機票暴漲至3萬多元人民幣(約4634美元)，面對擴散的疫情，她幾乎是以「逃離」的方式離開。紅星新聞則專訪了一位印度女企業家L說，印度與中國貿易進出口沒有中斷，此時對中國和任何國家伸出的援手，印度都不該說「不」。