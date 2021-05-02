人民日報「百句黨史名言」 毛澤東、習近平各占30句

人民日報稍早前發布建黨百年百句名言錄，絕大部分出自中共五代領導人之口，毛澤東（左）和習近平（右）各占30句。圖為2015年兩會期間，習近平與毛澤東的磁像展示。(路透資料照片)

人民日報早前發布100句黨史名言錄，絕大部分出自中共 五代領導人，已故領導人毛澤東和國家主席習近平 的語錄各有30句，習近平在這次黨史名句中與毛澤東比肩；而中美關係緊張之際，其中外界注意毛澤東1949年「別了，司徒雷登」文中「中國 人死都不怕，還怕困難嗎？」分析認為，現今中美關係緊張、西方圍堵中國，中國似意有所指。

自由亞洲電台報導，中共建黨百句名言，中共建政前有23句，建政後有77句。

百句名言中，鄧小平14句，江澤民和胡錦濤各十句；其餘六句則出自已故總理周恩來（2句）、已故國家主席劉少奇、已故中共中央委員會主席朱德、已故副總理陳雲和已故國防部長彭德懷，每人各一句。

第一句是毛澤東1925年在「中國社會各階級的分析」提出的「誰是我們的敵人？誰是我們的朋友？這個問題是革命的首要問題」，最後一句是習近平今年在中共黨史學習教育動員大會講話中提出的「江山就是人民，人民就是江山」。

毛澤東上榜名言還包括「槍桿子裡面出政權」、「星星之火，可以燎原」、「我們中華民族有同自己的敵人血戰到底的氣概」、「一切反動派都是紙老虎」、「中國人從此站立起來了」、「在戰略上要藐視敵人，在戰術上要重視敵人」等。

值得注意的是，毛澤東在「別了，司徒雷登」一文中的「中國人死都不怕，還怕困難嗎？」也上榜。這句話的全文是「多少一點困難怕什麼。封鎖吧，封鎖十年八年，中國的一切問題都解決了。中國人死都不怕，還怕困難嗎？」

分析認為，「別了，司徒雷登」是毛澤東於1949年8月18日在官媒新華社發表的文章，文中抨擊「美國政府扶持支持中國國民黨發動內戰的政策」，司徒雷登（John Leighton Stuart）是中華民國政府遷台前最後一任美國駐華大使。分析認為，現今中美關係緊張、西方圍堵中國，重提這句話意有所指。