拍馬屁上位？武漢市委書記王忠林傳可望接任湖北省長

官媒報導顯示，武漢市委書記王忠林1日已出任湖北省委副書記、省政府黨組書記，可望接替王曉東成為湖北省省長。（中新社）

湖北武漢 去年爆發新冠肺炎疫情 時，武漢市委書記王忠林曾宣布，要市民「感恩總書記、感恩共產黨」。有港媒報導，王忠林將接替現任湖北省長王曉東，出任湖北省長一職。

自由亞洲電台綜合國際媒體報導，在疫情時期接任武漢市委書記的王忠林曾公開大力拍馬屁，向國家主席習近平道謝，稱「在總書記親自部署、親自指揮和黨中央堅強領導下，解放軍及全國各地先後派出數百支醫療隊，數萬名醫務工作者集結馳援武漢，全國捐贈物資源源不斷」，更要市民「感恩總書記、共產黨」，這樣的言論在當時引發爭議，被網友罵翻下架。

報導稱，湖北省長王曉東從去年中突然神隱，引發被落馬的猜想，不過他事後被指稱為「中風入院」。有港媒引述消息指出，接下來王忠林將會接下王曉東職位，出任湖北省長，該消息仍有待中方確認。

另據官方消息顯示，王忠林已出任湖北省委副書記。

據「湖北新聞」微信 公眾號消息，「五一」假期首日，湖北省委書記應勇，省委副書記、省政府黨組書記王忠林，赴省疫情防控指揮部、省應急管理廳、武漢市公安局等，檢查督導常態化疫情防控和安全生產、社會穩定、交通秩序等工作。

報導指出，上述顯示，王忠林已任湖北省委副書記、省政府黨組書記。

據報導，王忠林曾是政法系統出身，1984年7月從華東政法學院法律系刑法專業本科畢業後，曾在山東多市任職。2020年2月13日，在湖北武漢疫情嚴重之際，王忠林臨危受命，跨省履新武漢市委書記。

當時，王忠林用六個「堅決」表態，把疫情防控作為頭等大事，以必勝信心打贏疫情防控阻擊戰。