我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3238萬人確診 完成接種者破1億

從福建開橡皮艇到台中港 他稱「投奔自由」一路暢行

季辛吉：美中緊張關係若爆發全面衝突 恐致世界末日

記者戴瑞芬／北京2日電
前國務卿季辛吉就美中關係發出警告，兩國若爆發全面衝突，恐致世界末日。(路透)
前國務卿季辛吉就美中關係發出警告，兩國若爆發全面衝突，恐致世界末日。(路透)

美中關係日益惡化，前國務卿季辛吉日前出席智庫馬侃研究所舉辦的聖多納全球問題論壇時，就美中關係發出警告：「美中緊張關係一旦爆發全面衝突，恐致人類面臨世界末日」。

97歲的季辛吉1971年祕密訪問中國，為隔年尼克森總統訪中鋪路，美中最終於1979年建交；季辛吉在政治生涯中累計近百次訪華，親見中國一路崛起，為美國政界最了解中國者之一。

環球網引述法新社報導，季辛吉4月30日出席論壇時指出，美國與中國的緊張關係是美國的最大問題，也是世界的最大難題。

季辛吉說，如果美中緊張關係不能解決，那麼中國和美國之間就會爆發一場冷戰。他說，美中兩國是「核技術」和「人工智慧」兩大強國，而美中緊張關係惡化恐將席捲全世界，這使世界末日的威脅成倍增加，「人類歷史上第一次有能力在有限的時間內自我毀滅」。

季辛吉警告，美中高科技大國之間的軍事衝突中，不同於美蘇冷戰。他說，美蘇集中在核武器的競爭上，蘇聯敗在有軍事技術能力，沒有經濟能力，但中國除了是重要軍事強國，還是巨大的經濟強國。

季辛吉認為，美國在與中國打交道過程中，既要堅定美國的原則，要求中國的尊重；同時也要保持持續對話，尋找合作領域。

季辛吉近來接二連三對美中關係緊張發出警告，顯見他極度擔憂對峙惡化。去年10月他呼籲美中為衝突設界限，11月在彭博新經濟論壇上呼籲拜登新政府應採取行動恢復美中溝通管道。

今年4月24日他視訊出席美中「乒乓外交」50周年紀念活動致詞，提到希望美中兩國能在彼此之間達成諒解。隔天4月25日他接受美媒「商業內幕」專訪時說，美國是有史以來第一次遇到中國這樣一個勢均力敵的對手。對此，美國當然必須阻止中國崛起，但同時也需要學會和中國這樣的大國「相互共存」。

★浙江海域 將再軍演

浙江海事局1日發布航行警告，6日至9日上午6時至下午6時在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練。四點連線範圍內禁止駛入。去年8月浙江海事局也在台州白沙島附近海域發布航行警告，當時解放軍東部戰區公布在台灣三面進行實戰化演練。

中國 美國 台灣

上一則

人民日報「百句黨史名言」 毛澤東、習近平各占30句

下一則

身分被盜用 哈爾濱女子多出2段婚姻2個娃

延伸閱讀

北韓：拜登新敵對政策「犯大錯」 將面臨無法控制危機

北韓：拜登新敵對政策「犯大錯」 將面臨無法控制危機
華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易

華郵：中國軍事進逼為迫台灣投降 美國嚇阻不易
美憂晶片荒 台積電董座首受訪：6月會好轉

美憂晶片荒 台積電董座首受訪：6月會好轉
點名賀錦麗、戴琦 拜登政府慶祝亞太裔傳統月

點名賀錦麗、戴琦 拜登政府慶祝亞太裔傳統月

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
婆婆更說能娶到這麼有本事的媳婦，兒子真的是光宗耀祖。（視頻截圖）

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

2021-05-01 10:00
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗

印度首位台幹染疫亡 曾接種中國疫苗
54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹

54歲女董嫁25歲鮮肉 婆媳同框像姊妹
不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」
變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

變種擴散？懶得就醫？美年輕人確診、重症雙升

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高

4色圖一眼就看到哪個顏色？ 測出「心累指數」有多高