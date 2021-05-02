季辛吉：美中緊張關係若爆發全面衝突 恐致世界末日

前國務卿季辛吉就美中關係發出警告，兩國若爆發全面衝突，恐致世界末日。(路透)

美中關係日益惡化，前國務卿季辛吉日前出席智庫馬侃研究所舉辦的聖多納全球問題論壇時，就美中關係發出警告：「美中緊張關係一旦爆發全面衝突，恐致人類面臨世界末日」。

97歲的季辛吉1971年祕密訪問中國 ，為隔年尼克森總統訪中鋪路，美中最終於1979年建交；季辛吉在政治生涯中累計近百次訪華，親見中國一路崛起，為美國 政界最了解中國者之一。

環球網引述法新社報導，季辛吉4月30日出席論壇時指出，美國與中國的緊張關係是美國的最大問題，也是世界的最大難題。

季辛吉說，如果美中緊張關係不能解決，那麼中國和美國之間就會爆發一場冷戰。他說，美中兩國是「核技術」和「人工智慧」兩大強國，而美中緊張關係惡化恐將席捲全世界，這使世界末日的威脅成倍增加，「人類歷史上第一次有能力在有限的時間內自我毀滅」。

季辛吉警告，美中高科技大國之間的軍事衝突中，不同於美蘇冷戰。他說，美蘇集中在核武器的競爭上，蘇聯敗在有軍事技術能力，沒有經濟能力，但中國除了是重要軍事強國，還是巨大的經濟強國。

季辛吉認為，美國在與中國打交道過程中，既要堅定美國的原則，要求中國的尊重；同時也要保持持續對話，尋找合作領域。

季辛吉近來接二連三對美中關係緊張發出警告，顯見他極度擔憂對峙惡化。去年10月他呼籲美中為衝突設界限，11月在彭博新經濟論壇上呼籲拜登新政府應採取行動恢復美中溝通管道。

今年4月24日他視訊出席美中「乒乓外交」50周年紀念活動致詞，提到希望美中兩國能在彼此之間達成諒解。隔天4月25日他接受美媒「商業內幕」專訪時說，美國是有史以來第一次遇到中國這樣一個勢均力敵的對手。對此，美國當然必須阻止中國崛起，但同時也需要學會和中國這樣的大國「相互共存」。

★浙江海域 將再軍演

浙江海事局1日發布航行警告，6日至9日上午6時至下午6時在台州白沙島附近海域進行四點連線實彈射擊訓練。四點連線範圍內禁止駛入。去年8月浙江海事局也在台州白沙島附近海域發布航行警告，當時解放軍東部戰區公布在台灣 三面進行實戰化演練。