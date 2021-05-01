中媒宣傳梅西打科興疫苗 美媒酸疫苗外交、宣傳棋子

中國官媒大肆報導，梅西為了出戰美洲盃，將接種中國疫苗。（路透資料照片）

多家中國 官媒近日引述西班牙媒體報導稱，足球明星梅西 （Lionel Messi）為出戰美洲杯將接種中國科興新冠疫苗 。這項消息昨天成為中國網絡熱爆話題，有網民甚至以「中國疫苗代言人」稱呼梅西。不過有外媒稱目前並無相關報導指梅西會打科興疫苗，懷疑梅西被利用成為中國疫苗的宣傳棋子。

包括中央電視台、新華社、環球時報等官媒30日分別引述西班牙第三電視台（TV3）、馬卡報（Marca）報導，宣稱效力於西班牙球會巴塞羅那（FC Barcelona）俱樂部的阿根廷足球明星梅西將在接種中國科興新冠疫苗後，飛往南美洲參加6至7月的美洲杯足球賽；因阿根廷國內暫時還沒有授權引進中國疫苗，隊員們將赴烏拉圭接種疫苗。

由於梅西在中國擁有眾多球迷，官媒陸續報導後，迅速在中國網絡及社交媒體成為熱門話題。網民們紛紛大讚「中國疫苗牛逼！」、「梅西同款get」、「這下不用發雞蛋我也會去打了」，更有網民直接稱梅西是「中國疫苗形象代言人」。但也有網民不解「不是說接種疫苗後一周內不得劇烈運動嗎？」、「應該接種兩劑吧，貨不夠還是時間不夠？」。

自由亞洲電台引述一位社媒Clubhouse活躍用戶「吾憾廢言」說，他認為中國當局是在利用梅西為中國疫苗宣傳、背書，欲達到「這是中國疫苗的代言人了，你看梅西都在打這個疫苗，同志們快來打吧」的大內宣及大外宣效果；他質疑中共利用南美洲經濟不發達或醫療條件比較落後的情況，達成梅西給中國做代言人的協議，讓中國在全世界範圍或美洲範圍推銷疫苗。

旅居澳大利亞的時評人Alex也懷疑稱，南美足聯如同國際奧組委一樣，已被中共當局的「疫苗外交」攻陷，梅西被利用卻毫不知情。

報導指出，中國官媒稱南美足聯規定，球員至少須接種一劑科興疫苗才可以出戰美洲杯足球賽。但西班牙媒體報導則稱南美足聯的規定是，由球員和教練組成的隊伍參加美洲杯比賽，才必須接種疫苗。梅西只是南美國家球員中的一員，尚未證實是否參賽美洲杯，更遑論他是否會接種中國疫苗。相關消息尚未獲梅西及南美足聯回應。

南美足聯副祕書長貝洛索（Gonzalo Belloso）4月13日曾在其推特披露，中國科興公司向南美足聯提供5萬劑疫苗，梅西「應記一功」。他指梅西慷慨捐出了三件親筆簽名的運動衫。