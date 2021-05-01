不計前嫌？ 習近平致電莫迪慰問「願合作抗疫」

中國國家主席習近平致電印度總理莫迪，表達願合作抗疫。(路透資料照片)

印度疫情 惡化，儘管兩國因邊界衝突不睦，中國 仍主動表善意，繼製氧機運抵印度，被印度總理莫迪和日相菅義偉通話商談抗中「打臉」後，中國國家主席習近平似乎不計前嫌，於4月30日向莫迪致慰問電，表示願提供支援、同印方合作抗疫。此外，由於印度疫苗短缺，有專家建議印度「向中國求助」。

中央社報導，習近平在慰問電中表示，他十分關切近期印度疫情的態勢，謹代表中國政府和中國人民，並以他個人的名義，向印度政府和人民表示誠摯的慰問。

習近平稱，人類是休戚與共的命運共同體，世界各國唯有團結合作，才能最終戰勝疫情。中方願同印方加強抗疫合作，向印方提供支援和幫助。「我相信，在印度政府領導下，印度人民一定能夠戰勝疫情。」

中國外交部發言人汪文斌會表示，中國社會各界已經紛紛行動起來。中國紅十字會、地方政府、許多民間友好組織和中國企業正在想方設法籌措印方急需的抗疫物資，盡全力早日送到印度人民手中。

他說，據不完全統計，自4月以來，中方已累計向印度出口呼吸機和製氧機2萬6000餘台、監護儀1萬5000 餘台、醫藥材及藥品近3800噸。

他表示，中國飛往印度的貨運航線運轉正常。近兩周以來，已有多個中國航空公司的貨運航班從中國飛往印度。中方有關主管部門已經並且正在為印度自中國多個城市運回液氧儲罐、製氧機等物資提供通關和運輸便利。中方將繼續保持對印度物資出口通道暢通。

另據文匯報報導，面對印度疫苗短缺、一針難求的困境，國際疫苗研究所（IVI）所長傑羅姆·金（Jerome H. Kim）表示，印度應該放下對中國的成見，仿效美國及前蘇聯在冷戰時期，共同應對天花和小兒麻痹症的做法，為遏制疫情展開合作，強調世界衞生組織早前已表明中國的疫苗安全有效，預料很快亦會批准使用。

被問到與中國合作會否令印度尷尬，傑羅姆·金反問是開口求助尷尬，還是「每日新增逾30萬病例又無法打針更尷尬」？他指中印合作除有助控疫 ，更可成為契機，改善兩國關係。