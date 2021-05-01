我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美3234萬人確診 完成接種者首破億

金山奧克蘭華裔老翁搭公車遇襲 臉部、背包全是血

死亡破40萬 巴西官員砲轟中國疫苗無效

中國新聞組／北京1日電
CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。（歐新社）
CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。（歐新社）

中國發明新冠病毒、中國疫苗不如美國有效…」近日，一則巴西官員無意流出的會議影片發言引發爭議。中國為巴西提供最多的疫苗，但巴西新冠死亡人數已超過40萬。接種大量中國疫苗卻成為新冠死亡人數第二高的國家，令不少人對中國疫苗仍抱持著不信任感。

BBC中文網報導，巴西目前有四款疫苗供民眾接種，其中包括中國科興疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗和強生疫苗。

巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）4月27日意外在巴西衛生委員會會議中宣稱：「中國人發明了新冠病毒，他們疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好。」

格德斯當時並不知道該會議正通過社交媒體直播。會議結束後，巴西衛生部立刻將影片從官網撤下。而格德斯本人在3月27日接種了中國的科興（Sinovac）疫苗。

報導指出，中國駐巴西使館發言人4月29日回應稱，「在中國竭盡全力、克服困難向巴西提供疫苗和疫苗原液的情況下，巴政府高級官員發表這樣的言論有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願，違背事實。中方對此表示不滿。」

中方在聲明中提到，中國是向國際社會，包括向巴西提供疫苗或疫苗原液最多的國家。巴西於2021年年初與中國簽訂協議，購買一億劑科興疫苗。

中國疫情受控較早，在中國國內缺乏臨床條件時將試驗轉為在巴西進行。2020年7月21日至12月16日，中國科興疫苗的臨床試驗在巴西進行。

巴西一家實驗所於4月11日公布的中國科興疫苗三期臨床試驗數據表明，該疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例的保護效力為50.7%，對有明顯症狀且需就醫的新冠病例的保護效力為83.7%。

疫苗 中國 美國

上一則

新種蜘蛛向名人致敬 命名姜文、邦喬飛、李時珍、羅琦

下一則

中媒宣傳梅西打科興疫苗 美媒酸疫苗外交、宣傳棋子

延伸閱讀

舊金山年輕族群接種率 高於其他縣

舊金山年輕族群接種率 高於其他縣
為出戰美洲杯足球賽打中國疫苗？美媒：梅西被利用了

為出戰美洲杯足球賽打中國疫苗？美媒：梅西被利用了
莫德納疫苗 WHO批准緊急使用 對抗新冠危機

莫德納疫苗 WHO批准緊急使用 對抗新冠危機
CDC：接種新冠疫苗副作用 多半源自焦慮

CDC：接種新冠疫苗副作用 多半源自焦慮

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
中國民航局網站公告，因19名旅客檢出陽性，27日已發布航班熔斷指令，對中國南方航空、中國國際航空、肯尼亞航空這三家公司暫停部分航班。圖為中國南方航空。新華社

19旅客檢出陽性 中國南航、國航啟動「熔斷機制」

2021-04-29 09:53
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟

跨境洗錢神乎其技 華人首腦判刑 客戶全是墨西哥毒梟
全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測

全美25%成人堅拒疫苗 愈來愈多父母孩子有症狀不檢測
抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診

抗議防疫政策？3天撲克牌晚宴 華盛頓州95人確診
鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了

鄭爽涉逃稅後首發聲 范冰冰不忍了出手了
南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據

南加婦女接種第二劑莫德納出意外 法醫未發現直接證據