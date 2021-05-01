死亡破40萬 巴西官員砲轟中國疫苗無效

CoronaVac疫苗由北京科興生物與布坦坦研究所共同研發。（歐新社）

「中國 發明新冠病毒、中國疫苗 不如美國 有效…」近日，一則巴西官員無意流出的會議影片發言引發爭議。中國為巴西提供最多的疫苗，但巴西新冠死亡人數已超過40萬。接種大量中國疫苗卻成為新冠死亡人數第二高的國家，令不少人對中國疫苗仍抱持著不信任感。

BBC中文網報導，巴西目前有四款疫苗供民眾接種，其中包括中國科興疫苗、輝瑞疫苗、阿斯利康疫苗和強生疫苗。

巴西經濟部長格德斯（Paulo Guedes）4月27日意外在巴西衛生委員會會議中宣稱：「中國人發明了新冠病毒，他們疫苗不如美國的有效，美國人在研究方面已投資100年，輝瑞（Pfizer）疫苗比其他的更好。」

格德斯當時並不知道該會議正通過社交媒體直播。會議結束後，巴西衛生部立刻將影片從官網撤下。而格德斯本人在3月27日接種了中國的科興（Sinovac）疫苗。

報導指出，中國駐巴西使館發言人4月29日回應稱，「在中國竭盡全力、克服困難向巴西提供疫苗和疫苗原液的情況下，巴政府高級官員發表這樣的言論有悖於雙方為雙邊合作創造良好氣氛的意願，違背事實。中方對此表示不滿。」

中方在聲明中提到，中國是向國際社會，包括向巴西提供疫苗或疫苗原液最多的國家。巴西於2021年年初與中國簽訂協議，購買一億劑科興疫苗。

中國疫情受控較早，在中國國內缺乏臨床條件時將試驗轉為在巴西進行。2020年7月21日至12月16日，中國科興疫苗的臨床試驗在巴西進行。

巴西一家實驗所於4月11日公布的中國科興疫苗三期臨床試驗數據表明，該疫苗對含不需就醫的輕症病例在內的所有新冠病例的保護效力為50.7%，對有明顯症狀且需就醫的新冠病例的保護效力為83.7%。