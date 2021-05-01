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義大利電信公司 擬取消華為參與5G合約

中國新聞組／北京1日電
路透報導，義大利電信公司據指將取消讓中國通訊設備商華為參與義國5G建設的合約。 （中新社）
路透報導，義大利電信公司據指將取消讓中國通訊設備商華為參與義國5G建設的合約。 （中新社）

路透援引三名消息人士報導，義大利電信公司（Telecom Italia）據指將取消讓中國通訊設備商華為參與義國5G建設的合約。由於義大利電信公司是華為在歐洲的最大客戶之一，取消簽署5G協議將使華為遭受重大打擊。

一名消息人士透露，義大利電信公司已向華為發出信函，通知取消簽署合約的意向。義大利「24小時太陽報」（Il Sole 24 Ore）首先披露信函內容。

兩名消息人士說，義大利電信公司最初計畫與華為和愛立信（Ericsson）簽約，隨後又增加了諾基亞（Nokia），現在整個合約將由愛立信和諾基亞兩家公司平分。

據表示，義大利政府雖未徹底禁止華為，但目前的立法要求政府對與非歐洲聯盟（EU）供應商簽署的5G合約設置嚴格條件。

據報導，消息人士說，義大利電信公司已排除華為參與義國5G網路核心的建設，去年就未邀請華為參與投標。

去年7月就曾傳出義國政府考慮將華為排除在5G建設項目之外的消息；2019年12月，義大利議會國家安全委員會曾向政府喊話說，應考慮阻止華為和另家中國公司中興參與義國的5G網路開發。

不過，報導說，2019年10月，義大利外長無視美國發出的「華為威脅國家安全」警告，指義大利能有效保護國家資訊安全，無意締結可能損害國家主權的貿易協定。

同年12月22日，時任義國經濟發展部長也力挺華為說，應允許華為參與義大利5G建設。

華為 義大利 5G

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