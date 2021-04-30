吳謙：中國航母不是「宅男」 遠航必是常態
中國國防部發言人吳謙29日表示，中國海軍遼寧艦航母編隊近日在台灣周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水準。吳謙表示，中國航母不是「宅男」，遠航必是常態。此外，對於美艦近距離監測、插隊遼寧號航母編隊，吳謙稱性質十分惡劣。
綜合媒體報導，針對美軍「馬斯廷號」（USS Mustin）驅逐艦艦長翹腳觀看遼寧號航母艦隊，吳謙指出，「馬斯廷」號持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣。中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離，中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。
據了解，美軍4月4日在官網發出「馬斯廷號」艦長翹腳遠觀遼寧艦的照片後，中國甚至還把這張照片收錄在海軍成立72周年的公眾號圖輯。
吳謙還細數，「美現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%。美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。」
吳謙強調，「我們敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守『中美海空相遇安全行為準則』『國際海上避碰規則』等規則，杜絕再次發生類似危險事件。」
此外，對於中國的海軍075型兩棲攻擊艦在4月23日入列，有媒體評論，這是在為「武統」台灣進行實質性準備，吳謙對此回應，陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景。
吳謙說，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，中國大陸將採取一切必要措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。
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