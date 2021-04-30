吳謙：中國航母不是「宅男」 遠航必是常態

美軍驅逐艦馬斯廷號艦長近距離監測解放軍航母遼寧號。（取材自美國海軍網頁）

中國 國防部發言人吳謙29日表示，中國海軍遼寧艦 航母編隊近日在台灣 周邊海域和南海相關海域進行例行訓練，旨在檢驗武器裝備性能，提升部隊履行使命任務的能力水準。吳謙表示，中國航母不是「宅男」，遠航必是常態。此外，對於美艦近距離監測、插隊遼寧號航母編隊，吳謙稱性質十分惡劣。

綜合媒體報導，針對美軍「馬斯廷號」（USS Mustin）驅逐艦艦長翹腳觀看遼寧號航母艦隊，吳謙指出，「馬斯廷」號持續對中方艦艇編隊近距離偵察，嚴重干擾中方演訓活動，嚴重威脅雙方艦艇航行安全和人員安全，性質十分惡劣。中國海軍艦艇對美艦予以警告驅離，中國國防部已就此向美方提出嚴正交涉。

據了解，美軍4月4日在官網發出「馬斯廷號」艦長翹腳遠觀遼寧艦的照片後，中國甚至還把這張照片收錄在海軍成立72周年的公眾號圖輯。

吳謙還細數，「美現政府就職以來，美軍艦在中國當面海域活動頻次比去年同期增加逾20%，偵察機活動頻次超40%。美方頻繁派遣艦機赴中國周邊海空域活動，推動地區軍事化，威脅地區和平穩定，中方對此堅決反對。」

吳謙強調，「我們敦促美方嚴格約束一線部隊，遵守『中美海空相遇安全行為準則』『國際海上避碰規則』等規則，杜絕再次發生類似危險事件。」

此外，對於中國的海軍075型兩棲攻擊艦在4月23日入列，有媒體評論，這是在為「武統」台灣進行實質性準備，吳謙對此回應，陸方願以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景。

吳謙說，如果「台獨」分裂勢力一意孤行甚至鋌而走險，中國大陸將採取一切必要措施，堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決捍衛國家主權和領土完整。