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把中國官媒列外國使團 布林肯：揭資金來源

中國新聞組／北京29日電
美國國務卿布林肯說，真正令美國和盟國擔憂的是，北京通過國有媒體和平台在海外進行宣傳和造謠，目的是在一定程度上干涉或破壞民主。(路透)
美國國務卿布林肯說，真正令美國和盟國擔憂的是，北京通過國有媒體和平台在海外進行宣傳和造謠，目的是在一定程度上干涉或破壞民主。(路透)

歷經去年中美新聞媒體大戰後，美國國務卿布林肯28日表示，美國沒有封禁中國官媒，將中國官媒列為外國使團，是為了讓公眾了解真相，知道究竟是誰在支付這些中國官媒的薪水。

美國之音報導，華盛頓從去年開始加強對中國官方媒體的審查，已將十幾家中國國家和地方媒體在美國的運營部門認定為外國使團，包括新華社、中國環球電視網、中新社、解放日報、經濟日報等。中國政府曾以此批評美國言論自由實行雙重標準。 

國務卿布林肯28日與外國媒體參加線上會議時解釋說，中國政府對這些實體擁有有效的運營和編輯控制，這些實體只專注於推進北京的全球宣傳，有時還致力於造謠。

「我們採取措施，確保公眾知道究竟是誰支付他們的薪水」，他指出這些媒體的社論評論傳達的是中國政府和中國共產黨的意見，將官媒列為外國使團的益處是確保透明度，而不是干涉這些媒體以及他們報導和選擇話題的能力，「無論他們對美國政府或其他什麼事情有多挑剔。我們並沒有禁止這些國家控制的媒體，這些媒體繼續在這裡營運」。

布林肯說，真正令美國和盟國擔憂的是，北京通過國有媒體和平台在海外進行宣傳和造謠，目的是在一定程度上干涉或破壞民主，同時限制中國的新聞和言論自由。

作為對美國將中國媒體認定為外國使團的報復，中國去年10月要求六家美國媒體就其在中國境內的運作進行匯報。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方上述措施完全是對美方無理打壓中國媒體駐美機構被迫進行的必要對等反制，完全是正當合理防衛。

中國 美國 布林肯

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