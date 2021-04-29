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拜登執政百日 環時：延續川普對中政策是主調

中國新聞組／北京29日電
美國總統拜登執政百日，環球時報28日發表社評，稱拜登延續前任對華政策是主調。(歐新社)
美國總統拜登執政百日，環球時報28日發表社評，稱拜登延續前任對華政策是主調。(歐新社)

美國總統拜登執政百日，中共黨媒人民日報旗下環球時報28日發表社評，稱拜登延續前任對華政策是主調。今後，中美之間很可能在目前的烈度水平上不斷摩擦，科技脫鈎會加碼，一般性經濟合作會維持，政治衝突會高潮疊起，但它們與經濟之間的界限或逐漸被雙方摸索出來。

社評指出，拜登改變了川普對華的狂躁做法，形成了美方比較清晰的邏輯性和可預期性，中美關係出現有規律的冰冷。

社評表示，拜登政府承接了川普的對華關稅政策，他們在經濟領域雖只增加了制裁中國七家超算公司這一項行動，但它有風向標意義，可以看成是拜登政府在科技脫鈎方面不會改弦更張的宣示。「中美科技脫鈎的趨勢未來只會強化，我們不能有任何幻想。」

社評稱，在美對中國經濟科技政策慣性延續的同時，拜登政府把對華政治戰打向了新的高潮。它有意識地拉攏和動員盟友加入對華政治施壓，且取得進展。不過與川普政府經常衝動蠻幹的做派相比，拜登政府明顯多了一些顧忌。他們主張對華競爭合作以及對抗並舉，更強調美國自身的實力建設。他們迄今並未形成較完整的對華戰略，但他們用加強擴大美國實力來增加對華戰略籌碼的思路已經露出端倪。

社評認為，因此今後一段時間，中美之間很可能在大致目前的烈度水平上不斷摩擦，科技脫鈎會加碼，一般性經濟合作會維持，甚至不排除進一步擴大。政治衝突會高潮疊起，但它們與經濟之間的界限有可能逐漸被雙方共同摸索出來。

社評寫道，（中美）彼此罵歸罵，合作交流的利益平台能保持的還要保持，能加強擴大的也值得我們為之努力。中美關係的核心較量部分是彼此今後實力增長速度的競爭。

拜登 美國 川普

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