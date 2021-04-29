人行籲放開生育 學者：社會福利政策養得起？

中國人民銀行近日發布研究報告，直指中國面臨人口嚴峻情勢。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。（中新社資料照片）

中國 人民銀行近日發布研究報告，直指中國面臨人口嚴峻情勢，應全面放開和鼓勵生育，中國網友卻不以為然。一些學者雖表示贊同，但也點出問題癥結所在，理想上支持放寬，但中國的社會福利 政策是否養得起、負擔的起「龐大人口」，關鍵是「有沒有能力」。

人行日前建議全面放開生育，東吳證券首席經濟學家任澤平在微博對此表示，最好全面放開生育，實在不行先放開三胎，加快構建生育支持體系。他指出，到2030年左右，中國進入超級老齡化社會，如果政策不調整，中國經濟潛在增長率將會下降，儲蓄 率下降、社保負擔上升、政府負債上升，社會創新活力下降，國家競爭力下降。

然而，「放開生育」建議引發不小的反對聲浪。有網友表示：「一邊掐死房價不肯讓步，一邊不肯保護已婚婦女權利，還一直叭叭快生孩子。」「當生活壓力超出承受範圍都不會再考慮生育了。」

事實上，面對放開生育的建議，中國當局態度趨於保守，並沒有強烈意願推行「全面放開生育」政策。中經院大陸研究所助研究員王國臣表示，原因仍與戶籍制度有關，城市要搭配相對應的福利，也牽涉到戶籍制度的改革，生太多，地方政府照護負擔重，因此，目前只能適度放寬，搭配戶籍制度，否則城市福利負擔太重。

另一方面，王國臣指出，中國正利用AI機器人處理工作項目，加上中國正在產業轉型，不需要太多低階勞動力。他說，就理想角度來看，支持「全面放開」，「管越少越好」，但問題是中國是否有能力可以放寬。