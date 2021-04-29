我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登演說「藏野心」： 4.1兆新政 美危機變轉機？

老有所養 加州提案成人健保允納父母

人行籲放開生育 學者：社會福利政策養得起？

記者林汪靜／綜合報導
中國人民銀行近日發布研究報告，直指中國面臨人口嚴峻情勢。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。（中新社資料照片）
中國人民銀行近日發布研究報告，直指中國面臨人口嚴峻情勢。圖為福建寧德市老人們聚在一起聊天。（中新社資料照片）

中國人民銀行近日發布研究報告，直指中國面臨人口嚴峻情勢，應全面放開和鼓勵生育，中國網友卻不以為然。一些學者雖表示贊同，但也點出問題癥結所在，理想上支持放寬，但中國的社會福利政策是否養得起、負擔的起「龐大人口」，關鍵是「有沒有能力」。

人行日前建議全面放開生育，東吳證券首席經濟學家任澤平在微博對此表示，最好全面放開生育，實在不行先放開三胎，加快構建生育支持體系。他指出，到2030年左右，中國進入超級老齡化社會，如果政策不調整，中國經濟潛在增長率將會下降，儲蓄率下降、社保負擔上升、政府負債上升，社會創新活力下降，國家競爭力下降。

然而，「放開生育」建議引發不小的反對聲浪。有網友表示：「一邊掐死房價不肯讓步，一邊不肯保護已婚婦女權利，還一直叭叭快生孩子。」「當生活壓力超出承受範圍都不會再考慮生育了。」

事實上，面對放開生育的建議，中國當局態度趨於保守，並沒有強烈意願推行「全面放開生育」政策。中經院大陸研究所助研究員王國臣表示，原因仍與戶籍制度有關，城市要搭配相對應的福利，也牽涉到戶籍制度的改革，生太多，地方政府照護負擔重，因此，目前只能適度放寬，搭配戶籍制度，否則城市福利負擔太重。

另一方面，王國臣指出，中國正利用AI機器人處理工作項目，加上中國正在產業轉型，不需要太多低階勞動力。他說，就理想角度來看，支持「全面放開」，「管越少越好」，但問題是中國是否有能力可以放寬。

中國 福利 儲蓄

上一則

揭發腫瘤醫療黑幕遭噤聲 京醫張煜：不後悔

下一則

把中國官媒列外國使團 布林肯：揭資金來源

延伸閱讀

金融時報：中國央行有意掌控螞蟻集團消費信貸資料

金融時報：中國央行有意掌控螞蟻集團消費信貸資料
更多場景、城市 人行：數位人民幣將擴大試點

更多場景、城市 人行：數位人民幣將擴大試點
中國進一步擴大數位人民幣試點 引發美國警惕

中國進一步擴大數位人民幣試點 引發美國警惕
房子還能買嗎？中國專家：房地產是最堅硬的泡沫

房子還能買嗎？中國專家：房地產是最堅硬的泡沫

熱門新聞

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
印度新冠疫情急轉直下，中國駐斯里蘭卡大使館26日發推表示，800台製氧機今日從香港抵達印度德里。不少印度網友留言對中國表示感謝。(取材自推特)

中國製氧機運抵印度 莫迪做這件事表示不買帳？

2021-04-27 21:42
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了

大八卦真相出爐！羅志祥真的玩完了
拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖

拜登首場國會演說：「美國就業計畫」是藍領藍圖
乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針

乞討不成反怒罵「中國佬」打人 亞裔男頭縫九針
遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半

遠超預期…英最新研究顯示 打1劑疫苗就能將傳播率減半
膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝

膽大包天…到峇里島聖山取景 俄成人片演員遭通緝