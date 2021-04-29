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人口紅利消失？中普查曝不到14億 分析：經濟將難超美

記者蔡敏姿／綜合報導
中國人口結構改變將造成經濟等多方面挑戰。（新華社）
中國人口結構改變將造成經濟等多方面挑戰。（新華社）

中國人口紅利恐消失，英國金融時報報導，中國最新人口將出現下滑，是自1949年有記錄以來首次，預計2020年的人口總數不到14億。分析稱，可能會對中國這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老等各方面。

近年中國已放寬計畫生育政策，期望扭轉出生率下降的情況，知情人士稱，人口普查在去年12月已完成，由於人口數字被視為非常敏感資訊，要經多個政府部門對於數據和潛在影響達成共識後，才會公布。

知情人士稱，中國最近的人口普查已於2020年12月完成，但尚未公開，預計報告總人口不到14億。2019年則超過14億。

原定於4月初公布人口普查結果。4月16日，國家統計局發言人劉愛華表示，推遲發布的部分原因是需要在正式發布前做「更多準備工作」。這在社交媒體上受到廣泛批評。

分析表示，人口下降意味著，中國人口峰值可能早於官方預測，而且可能很快被印度人口超過。據估計，印度人口為13.8億。這可能會對中國這個世界第二大經濟體造成巨大損失，影響從消費到養老的各方面。

中國人民銀行表示，中國高估自己的出生率，這幾乎是一個事實。中國人口結構變化帶來的挑戰可能更大。

「大陸人口危機的速度和規模都比想像的更快、更大，這可能會給這個國家帶來災難性的影響。」知情人士稱。

官方數據顯示，2016年中國新生兒數量增加，但隨後連續三年下降。官員們將生育率下降歸咎於年輕女性數量的減少和養育子女成本的飆升。

中央社指出，金融時報引述「中國與全球化智庫」專家的看法說，這次人口普查的結果對中國人民如何看待國家以及政府各部門的工作都有很大衝擊，所以「官方必須非常謹慎處理」。

2015年中國放鬆計畫生育政策，允許所有夫妻生兩個孩子。官方資料顯示，2016年中國新生兒人數出現成長，但之後連續三年下滑。

港媒引述路透指出，保銀資產管理首席經濟學家張智威稱，若中國證實人口下降，「將可能不得不徹底放開生育政策，並更快地推遲退休年齡」。報導並引述經濟研究機構凱投宏觀（Capital Economics）稱，人口增長放緩可能會使中國更難在經濟上趕超美國，並影響中國的全球地位。

中國 人口普查 計畫生育

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