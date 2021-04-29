美媒：中國查螞蟻集團IPO為何快速獲批 禁馬雲出境

外媒稱北京當局正在調查螞蟻上市審批，馬雲也被限制出境。（美聯社）

外傳北京當局正在調查螞蟻集團 去年上市（IPO）計畫為何能快速獲得批准。這波調查著重在阿里巴巴創辦人馬雲 與重要官員的關係，而在調查結束前，馬雲將不准離開中國 。

華爾街日報引述知情人士表示，這項由北京當局主導的調查在年初時已經展開，聚焦在審批螞蟻上市過程中，有哪些監管官員為螞蟻開綠燈、哪些地方官員支持及遊說讓螞蟻IPO過關、哪些國企將會從中獲益等，也就是要查出和馬雲關係密切的官員和權貴。

報導指出，這次調查牽涉範圍廣泛，中國證監會和上海證券交易所的上市準則及程序都會被檢視，另外還涉及一系列國家基金以及國有保險公司，調查方向包括這些機構是如何投資螞蟻集團。

這個消息如果屬實，意味官方對馬雲展開的一系列行動，已經擴及到政府機關。未來可能會有哪些地方官員甚至高層官員受到牽連，備受外界矚目。

此外，這個消息也意味螞蟻集團與馬雲的未來仍充滿不確定性，而馬雲也被下令，在這項調查結束前，不准離開中國。

去年第四季，螞蟻集團先是以驚人的速度推進IPO，並獲准於科創板上市，當時估值超過2兆元人民幣(約3087億美元)；然而在11月5日上市前夕，IPO戛然而止。

據了解，浙江證監局去年從8月25日遞交上市申請書，到將在9月18日進入實質審查，僅耗時25天，IPO獲批過程迅速，當局認為頗不尋常，中國政府隨後重手「壓垮」螞蟻上市計畫。

國家市場監督管理總局4月10日宣布對阿里巴巴集團在境內網路零售平台市場實施「二選一」壟斷，處以182億元的天價罰款。4月12日，螞蟻集團再次被金融監管部門約談，要求對整改方案深入有效整改。

報導指，螞蟻出事後，國家主席習近平主持了多個經濟會議，強調科技巨頭不能利用自身規模以及掌握龐大數據等優勢，從事任何反競爭行為，並下令要在今年內處理好金融違規行為。

另外，路透曾引述螞蟻集團內部人士說，今年1至3月，人民銀行等金融監管部門陸續與馬雲、螞蟻集團相關人士舉行會議，討論馬雲從螞蟻集團完全退出的可能性與方式。

外傳這波新調查中的一個重點項目，是上海證券交易所的科創版，因為馬雲曾計畫讓螞蟻集團同步在科創版與香港交易所上市。而上海證交所的科創版是在2018年由習近平宣布推出的，主要是希望幫助中國的科技公司募集資金，讓他們能夠在與美國公司競爭時，更具競爭力。