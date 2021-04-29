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「XX分鐘看電影」 國家電影局將加強打擊

中國新聞組／香港29日電

中國大陸近年興起不少主題是「XX分鐘看電影」的電影類短片自媒體，諸如「妃說電影」、「蟲哥說電影」、「老炮說電影」、「煩煩看電影」等，都擁有數以百萬計的粉絲。另外，台灣的谷阿莫也最為人熟知。但國家電影局28日表示，將加強打擊「XX分鐘看電影」侵權盜版問題。

香港01報導，國家電影局28日在官方網站上發布消息，指將認真貫徹落實中央關於全面加強知識產權保護的安排部署，針對當前比較突出的「XX分鐘看電影」等短片侵權盜版問題，配合國家版權局繼續加大對短片侵犯電影版權行為的打擊力度，堅決整治短片平台及自媒體、公眾帳號生產運營者，未經授權複製、剪輯、傳播他人電影作品的侵權行為，積極保護廣大電影版權權利人的合法權益。

據報導，5個影片平台、53間影視公司及15個影視行業協會，9日聯合發布「關於影視版權保護的聯合聲明」，表明會對公眾帳號生產運營者未經授權剪輯、切條、搬運、傳播影視作品內容行為發起法律維權，批評他們是「嚴重侵犯影視作品權利人合法權益甚至損害影視作品的完整性、曲解影視作品內容的主皆原意」。

電影 盜版 台灣

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