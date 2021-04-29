美媒：中國打擊馬雲 波及國家機關、中堅分子

螞蟻集團。(歐新社)

中國 政府正在調查馬雲 如何為其螞蟻集團 去年的股票上市獲得快速批准，華爾街日報報導，這顯示打擊這位科技億萬富翁的行動正在波及國家機關。

報導指出，在中國高層領導眼中，螞蟻集團的商業模式，即由大數據驅動的貸款模式，會危及中國的金融體系，部分原因在於該公司的銀行合作夥伴承擔大部分風險。領導層還擔心的一個問題是，在有望從這一全球最大規模IPO中獲益的人中，包括了一些人脈廣泛的個人和機構、中國一些有影響力的政治家族和大型國有基金。

這些知情人士說，這項調查審查了馬雲與這些國家中堅分子的關係。

美國智庫彼得森國際經濟研究所（Peterson Institute for International Economics）專門研究中國金融技術領域的研究員馬丁‧喬爾曾帕（Martin Chorzempa）說：「發生的事情令監管機構深感尷尬，因為他們在批准IPO之前應該進行更有效的協調。」

中國證監會和上海證券監管機構所制定的上市標準和程序目前正在接受審查。據一些了解情況的官員稱，在宣布上海的上市計畫之前，馬雲曾與上海市委書記李強討論過。李強曾任浙江省省長，而浙江正是馬雲的商業帝國所在地。

不過華爾街日報在報導中稱，中央和上海的證券監管機構代表、上海市政府、中國人壽和中投公司都沒有就相關問題做出回應。

路透報導，對於中國當局正在調查螞蟻集團上市審批流程，香港交易所稱，「這是個別事件，我們不方便亦不會討論。」