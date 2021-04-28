2款中製疫苗認證 世衛2周內審批

中國國產科興疫苗。（中新社資料照片）

多維新聞報導，世界衛生組織（WHO ）將在未來兩周內決定是否為中國 兩款新冠疫苗 ：國藥疫苗和科興疫苗提供緊急使用清單（EUL）認證。如獲認證，中國疫苗將成為第一批獲得WHO批准的非西方國家疫苗。

報導引述路透指出，WHO計畫於4月26日和5月3日分別開啟對國藥疫苗和科興疫苗的認證過程。

據報導，當疫苗被用於WHO的新冠疫苗實施計畫（COVAX）時，需要EUL清單的授權。中國2月曾表示，擬向COVAX提供1000萬劑新冠疫苗。到目前為止，阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗、輝瑞（Pfizer）疫苗和強生（Johnson & Johnson）疫苗是該清單上僅有的三種疫苗。

報導稱，儘管尚未獲得WHO認證，中國已經向80個國家和3個國際組織提供疫苗援助，向40多個國家出口疫苗。國藥和科興疫苗也已經在中國國內進行了大規模接種。

香港南華早報指出，「進入EUL清單是一個全球公認的標誌，批准國藥和科興疫苗產品的決定將產生深遠影響」，當前全球疫苗的短缺已令WHO的COVAX計畫陷入癱瘓，由於美國對生產疫苗所需的原材料實行出口管制，導致無法增加產量，促使一些國家將目光轉向中國。

美國對外關係委員會全球衛生高級研究員黃嚴忠表示，WHO對中國疫苗的認可，會對中國疫苗在全球疫苗供應中的地位產生「重大影響」，將使中國疫苗的國際營銷合法化，並促進多國的疫苗接種運動。

分析表示，一旦獲批，這將是首次有西方以外國家製造的疫苗獲得世衛認可。其次，獲得授權後，意味著這兩款疫苗不僅可被納入COVAX，也意味著可能掃清了它們進入歐盟的障礙。