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印度醫療資源告急 中企「魚躍醫療」接大單

中國新聞組／香港28日電
魚躍生產製造的醫用呼吸機曾馳援西班牙。(取材自美通社)
魚躍生產製造的醫用呼吸機曾馳援西班牙。(取材自美通社)

印度新冠疫情嚴峻，醫用氧氣和病床極度匱乏，財聯社稱，中國醫療器械企業龍頭之一「魚躍醫療」內部人士表示，目前印度的主要需求是製氧機，需求量比較大，印度醫療機構近日已向該公司下訂1.8萬台製氧機，且下單還在持續。

香港01引述報導指出，由於疫情不斷惡化，印度多地醫用氧氣等醫療資源短缺，其中黑市氧氣瓶售價已上漲近七倍。製氧機是新冠肺炎救治所需的重要醫療物資，目前印度政府正從國外尋求供應。

據報導，魚躍醫療在製氧機、血壓計、手術器械等多個產品市場占有率領先，並有出口海外。公司內部人士表示，目前印度當地的機構，包括各方捐贈的諮詢和訂單都很多。公司產能大，交期快，製氧機等產品採購訂單應該會繼續大幅增加。

2020年，中國國內疫情防控進入平穩期，不過全球疫情蔓延持續，魚躍醫療陸續接到數十個國家的物資需求。年報顯示，公司管理層再次對疫情局勢做出研判，以最高等級的物資儲備保障國內，同時繼續提產增能應對海外需求，核心事業部全速推進海外審核。

該公司的製氧機產品海內外業務發展持續增強，同比增速達40%，呼吸機產品的成交量也因疫情需求而快速增加。年報顯示，呼吸機與製氧機所在的醫用呼吸與供氧板塊全年實現收入22.6億元人民幣，同比增長85.51%，實現毛利率61.82%，同比增長13.92%。

路透報導，截至4月26日，印度新冠感染病例新增35萬2991例，總感染人數已超過1700萬，死亡人數新增2812，累計達到19萬5123例。但外界多認為印度的病例和死亡人數超過公開的數字。

印度 疫情 中國

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