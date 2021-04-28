中美接連伸援手 美媒：印度疫情惡化 成外交新戰場

中美接連表態對印度伸援，美媒分析，印度成美中外交新戰場。圖為中國國家主席與印度總理莫迪。(取材自臉書)

印度 新冠疫情失控，多國伸出援手，向印度輸出物資。在被指責對印度疫情不理睬後，美已允諾將釋出6000萬劑AZ疫苗，並派出專家小組協助印度。同時，中國 800台製氧機也運抵印度。中美接連表態對印度伸援，美媒分析，疫情惡化的印度成美中外交新戰場。

美國 總統拜登26日與印度總理莫迪通話，承諾美國將提供印度製氧設備、疫苗原料與藥品；白宮發言人莎奇表示，國防部和國際開發署正在討論，將物資優先送到印度應急。

自由亞洲電台報導，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）轉述拜登和莫迪談話。他指出，這是拜登上任將近一百天來，美、印元首間的第四次通話，「在印太世紀，美國和印度會建立更緊密更深厚的關係」。

除了呼吸機，白宮發言人莎奇26日證實，還有病毒快篩檢測物資、個人防護設備等，美國都準備好立刻送到印度；應印度請求，美國也將提供生產阿斯利康（AZ）疫苗的原料給印度血清研究所，並將在美國食品藥品監督管理局（FDA）完成審核後，直接提供印度6000萬劑美國生產的阿斯利康疫苗。

「自私的美國，鱷魚的眼淚....」中國官方「環球時報」英文版以多篇文章、漫畫圖嘲諷美國在疫情當下禁止出口疫苗製造原料。環時社評並質疑美國將自己不敢用的阿斯利康疫苗送到外國去，直言「美國的對外疫苗輸出須多些真誠」。

但環時官方推特轉推的英文報導卻惹怒不少印度網民。網民指出是中國停止飛印度的貨運航班，導致印度的醫療物資採購與運輸受阻，反批中國「以謊言作外宣」才是鱷魚的眼淚。

美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元指出，這是整體中國戰狼外交上的戰略錯誤，大疫當前，中國一手將鄰居印度往美國的懷裡推。

美國芝加哥大學政治系教授楊大利認為，中國與印度的關係多年來就受困於邊境問題，再加上疫情與雙方之間的投資爭議等，雙邊關係更加複雜。而這時候，一些中國媒體又以很激進的作法，強硬批評其他國家，中印關係回春「可能還需要一段時間」。