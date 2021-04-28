我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「有聽到骨折聲嗎」科州警虐打失智婦的集體警暴事件

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭不加稅

中美接連伸援手 美媒：印度疫情惡化 成外交新戰場

中國新聞組／北京28日電
中美接連表態對印度伸援，美媒分析，印度成美中外交新戰場。圖為中國國家主席與印度總理莫迪。(取材自臉書)
中美接連表態對印度伸援，美媒分析，印度成美中外交新戰場。圖為中國國家主席與印度總理莫迪。(取材自臉書)

印度新冠疫情失控，多國伸出援手，向印度輸出物資。在被指責對印度疫情不理睬後，美已允諾將釋出6000萬劑AZ疫苗，並派出專家小組協助印度。同時，中國800台製氧機也運抵印度。中美接連表態對印度伸援，美媒分析，疫情惡化的印度成美中外交新戰場。

美國總統拜登26日與印度總理莫迪通話，承諾美國將提供印度製氧設備、疫苗原料與藥品；白宮發言人莎奇表示，國防部和國際開發署正在討論，將物資優先送到印度應急。

自由亞洲電台報導，白宮國安會印太事務協調官坎貝爾（Kurt Campbell）轉述拜登和莫迪談話。他指出，這是拜登上任將近一百天來，美、印元首間的第四次通話，「在印太世紀，美國和印度會建立更緊密更深厚的關係」。

除了呼吸機，白宮發言人莎奇26日證實，還有病毒快篩檢測物資、個人防護設備等，美國都準備好立刻送到印度；應印度請求，美國也將提供生產阿斯利康（AZ）疫苗的原料給印度血清研究所，並將在美國食品藥品監督管理局（FDA）完成審核後，直接提供印度6000萬劑美國生產的阿斯利康疫苗。

「自私的美國，鱷魚的眼淚....」中國官方「環球時報」英文版以多篇文章、漫畫圖嘲諷美國在疫情當下禁止出口疫苗製造原料。環時社評並質疑美國將自己不敢用的阿斯利康疫苗送到外國去，直言「美國的對外疫苗輸出須多些真誠」。

但環時官方推特轉推的英文報導卻惹怒不少印度網民。網民指出是中國停止飛印度的貨運航班，導致印度的醫療物資採購與運輸受阻，反批中國「以謊言作外宣」才是鱷魚的眼淚。

美國聖托馬斯大學國際研究與當代語言學系副教授兼系主任葉耀元指出，這是整體中國戰狼外交上的戰略錯誤，大疫當前，中國一手將鄰居印度往美國的懷裡推。

美國芝加哥大學政治系教授楊大利認為，中國與印度的關係多年來就受困於邊境問題，再加上疫情與雙方之間的投資爭議等，雙邊關係更加複雜。而這時候，一些中國媒體又以很激進的作法，強硬批評其他國家，中印關係回春「可能還需要一段時間」。

印度 美國 中國

上一則

印度醫療資源告急 中企「魚躍醫療」接大單

下一則

中製氧機抵印度 莫迪不買帳？「同天印日通話談抗中」

延伸閱讀

哈里斯縣警長獲提名聯邦ICE局長 縣長賀喜

哈里斯縣警長獲提名聯邦ICE局長 縣長賀喜
拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人

拜登新政 移民面臨遣返 禁ICE法院逮人
拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅

拜登1.8兆美國家庭計畫 年收40萬以下家庭 絕對不加稅
拜登大執法 加強查稅企業、富人 擬增IRS預算800億

拜登大執法 加強查稅企業、富人 擬增IRS預算800億

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

氧氣危機…印度民間急購中國製氧機 喊「謝謝中國」

2021-04-25 21:37
2019年老陳在萬松書院為女兒徵婚。（取材自錢江晚報）

2年前徵婚轟動一時 父擁杭州10套房獨生女嫁了

2021-04-24 13:00
在中國最大的搜索網站百度上，搜尋「趙婷」則可見到4則相關資訊，但當中3個頁面已無法訪問。（百度畫面截圖）

趙婷受「辱華言論」影響 微博微信百度封鎖她得獎消息

2021-04-26 09:35
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻

老翁打完新冠疫苗「精力無窮」 1小時床戰3女 警方看傻
CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩

CDC：打完疫苗 戶外散步、小聚不必戴口罩
中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題

中留學生加國遭襲被刺 有人攔住救援者：是他自己問題
8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國

8月開學的前30天內 中國留學生可直飛入境美國
天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗

天生緣分？2華裔女大生校車上閒聊 竟是中國孤兒院同窗