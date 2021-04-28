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習近平大讚螺絲粉 「這兩天每餐都吃1碗」

中國新聞組／北京28日電
國家主席習近平26日在廣西柳州市考察調研。圖為習近平來到柳州螺螄粉生產集聚區考察調研。(新華社)
國家主席習近平26日在廣西柳州市考察調研。圖為習近平來到柳州螺螄粉生產集聚區考察調研。(新華社)

國家主席習近平近日在廣西考察調研，先後來到桂林、柳州、南寧等地。其中柳州是網紅美食螺螄粉的發源地，習近平26日參觀了柳州螺螄粉生產集聚區，將螺螄粉稱作「舌尖上的產業」，又建言螺螄粉廠商要走品牌化路線，強化地理標識保護，鼓勵民營企業放心大膽發展。

來源：YouTube

網傳視頻顯示，習近平在螺螄粉生產集聚區笑稱，這兩天每頓飯都吃一碗粉，但是螺螄粉偏偏能做到這麼大，「我很驚奇這一點！」他表示，螺螄粉產業繼續發展下去，很重要的一條是品牌化，「就是地理標識要即時列上去，否則一下子就氾濫了，誰都搞，最後可能就砸鍋了，有時候就是一顆老鼠屎壞一鍋湯。」

據央視報導，習近平還強調，小米粉大產業，做到這麼大很不容易。發展特色產業是地方做實做強做優實體經濟的一大實招，要結合自身條件和優勢，推動高質量發展。要把住質量安全關，推進標準化、品牌化。要幫助民營企業解決實際困難，鼓勵、支持、引導民營企業發展壯大。

廣西柳州市一家螺螄粉店裡，工人在展示新上市的紅高粱螺螄粉。(新華社)
廣西柳州市一家螺螄粉店裡，工人在展示新上市的紅高粱螺螄粉。(新華社)

近年來，柳州以工業化理念發展螺螄粉這一特色產業。自2014年柳州第一家包裝螺螄粉企業誕生，該地方小食逐漸紅爆全國。去年在疫情「宅經濟」推動下，當地包裝螺螄粉產值達110億元人民幣（約17億美元），較前年增長68.8%。

國家主席習近平26日在廣西柳州市考察調研。圖為習近平來到柳州螺螄粉生產集聚區考察...
國家主席習近平26日在廣西柳州市考察調研。圖為習近平來到柳州螺螄粉生產集聚區考察調研。(新華社)

螺螄粉起源於上世紀七、八十年代柳州夜市，是以石螺、豬骨及自製辣椒乾熬成湯底，以柳州米線為主食，炸腐竹、酸筍、雲耳、酸豆角、炸花生等作配料的特色小食，味道酸辣濃郁。

界面新聞引用數據指，螺螄粉相關企業註冊量逐年穩定增長，目前全國約有1.39萬家，日產量最高達325萬包，遠銷海外20多個國家和地區。

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