習近平訪廣西提「湘江血戰」 分析：透露他眼下陷困境

習近平在位於廣西桂林全州縣才灣鎮的紅軍長征湘江戰役紀念園考察。( 新華社)

中共 總書記習近平 近日參訪廣西一個紅軍紀念園，他緬懷過去並稱「在最困難的時候堅持下去」才能不斷取得奇蹟般的勝利。他還說「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」，這句話引起外界好奇，他向誰釋放這個信息？要跟誰血戰？

新華社報導，習近平25日上午親赴桂林市全州縣才灣鎮的「紅軍長征湘江戰役紀念園」，除了敬獻花籃，同時參觀紅軍長征湘江戰役紀念館。

習近平說，「湘江戰役」不但是紅軍長征的壯烈一戰，也是決定中國 革命生死存亡的重要歷史事件。他並以這場戰役折損超過當時一半以上軍力的歷史事實為例，稱「在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇蹟般的勝利」。

同時，習近平談話也緊扣「兩個100年」，稱「實現下一個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興就應該抱有這樣的必勝信念。困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。

中央社報導，在習近平視察與湘江戰役相關地點並作上述表示後，新華社旋即在官網推出「鮮血染紅的湘江」短片，敘述湘江戰役的歷史背景與發生經過，同時刊發相關報導悼念當時戰死的共軍。

根據史料，湘江戰役發生於1934年11月底，是第一次國共內戰中的一次重要戰爭。這場戰爭也使當時中共內部路線的分歧、對於領導層的不滿加劇，間接促成「遵義會議」的舉行。前中共領導人毛澤東就是在這場會議中，增補為中共中央政治局常委，進入決策圈，自此掌握中共大權。

法廣網報導，習此番言說被認為可能透露習近平眼下陷入困境的心情，如同中國民間俗語說的：「苦不苦，想想紅軍兩萬五」。外界觀察習近平的困難，除美國壓力外，近期對他的最大挑戰，應該是今秋可能舉行的中共19屆7中全會。如果這個會議能夠召開，按照中共的慣例，應該在會上敲定中共20大的領導人選。