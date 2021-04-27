習近平訪廣西提「湘江血戰」 分析：透露他眼下陷困境
中共總書記習近平近日參訪廣西一個紅軍紀念園，他緬懷過去並稱「在最困難的時候堅持下去」才能不斷取得奇蹟般的勝利。他還說「困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」，這句話引起外界好奇，他向誰釋放這個信息？要跟誰血戰？
新華社報導，習近平25日上午親赴桂林市全州縣才灣鎮的「紅軍長征湘江戰役紀念園」，除了敬獻花籃，同時參觀紅軍長征湘江戰役紀念館。
習近平說，「湘江戰役」不但是紅軍長征的壯烈一戰，也是決定中國革命生死存亡的重要歷史事件。他並以這場戰役折損超過當時一半以上軍力的歷史事實為例，稱「在最困難的時候堅持下去，這樣才能不斷取得奇蹟般的勝利」。
同時，習近平談話也緊扣「兩個100年」，稱「實現下一個百年奮鬥目標、實現中華民族偉大復興就應該抱有這樣的必勝信念。困難再大，想想紅軍長征，想想湘江血戰」。
中央社報導，在習近平視察與湘江戰役相關地點並作上述表示後，新華社旋即在官網推出「鮮血染紅的湘江」短片，敘述湘江戰役的歷史背景與發生經過，同時刊發相關報導悼念當時戰死的共軍。
根據史料，湘江戰役發生於1934年11月底，是第一次國共內戰中的一次重要戰爭。這場戰爭也使當時中共內部路線的分歧、對於領導層的不滿加劇，間接促成「遵義會議」的舉行。前中共領導人毛澤東就是在這場會議中，增補為中共中央政治局常委，進入決策圈，自此掌握中共大權。
法廣網報導，習此番言說被認為可能透露習近平眼下陷入困境的心情，如同中國民間俗語說的：「苦不苦，想想紅軍兩萬五」。外界觀察習近平的困難，除美國壓力外，近期對他的最大挑戰，應該是今秋可能舉行的中共19屆7中全會。如果這個會議能夠召開，按照中共的慣例，應該在會上敲定中共20大的領導人選。
上一則
香港疫苗預約升逾4成 公院醫生打科興不治
下一則
FB留言