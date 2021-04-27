「領海內」巡航後 中國發布釣島地貌報告

中國發布釣魚台遙感影像圖。（取材自中國自然資源部官網）

中國 連日來對釣魚島的動作頻頻，繼日前中國海警艦艇編隊至「釣魚島領海內」巡航後，昨天中國自然資源部又公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，藉由繪製和公布釣魚島主島、北小島、南小島等詳細地貌和地圖，積極聲張釣魚島主權，也為中日關係惡化再添陰影。日本 外務省26日也透過外交管道提出抗議。

本報系聯合報報導，中國自然資源部昨在官網公布「釣魚島及其附屬島嶼地貌調查報告」，調查報告中附有釣魚島及其附屬島嶼的詳細地形圖，圖中還標註中國官方在2012年中日釣魚島主權爭議後，對當地山峰、礁岩、海灣等地標的命名。

例如，釣魚島主島上海拔362公尺的最高峰，報告的附圖上標註為「高華峰」。至於海拔320公尺的次高峰，則被標註為「神農峰」；北小島則標註有獅峰、鷹峰、蓮花石和孔明石等。

中國發布釣魚島地貌圖。（取材自中國自然資源部官網）

該報告稱，製作調查報告的目的，是透過梳理「歷史調查成果」並開展專題調查研究，獲得釣魚島列嶼的高解析度海島地形數據（含陸地與水深30公尺內海域），編制最新大比例尺海島地形地貌專題圖，對釣魚台 列嶼「資源管理與生態環境保護具有重要的支撐作用」。

在日前舉行的美日聯合聲明中，提及美日安保條約第五條適用於釣魚島（日稱尖閣諸島）。在這種背景下，中國外交學院教授李海東表示，中方發布這份調查報告帶有「強烈的外交信號」。

環球時報報導，李海東說，美日試圖以一種在國際社會製造混亂的方式混淆中國關於釣魚島的主張，中方此時發布報告除了重申主權，也是要提醒美日如果不尊重中國主權，將面臨嚴重後果。

日本方面也立刻做出回應。據日本共同社報導，對於中國發布「釣魚島及其附屬島嶼地形地貌調查報告」，日本外務省26日以「這份報告將中國擁有釣魚島主權作為前提」為由，透過外交管道向中國提出抗議。