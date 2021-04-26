缺氧危機…印度拒中援 民間卻眾籌買千台中國製氧機

印度當前面臨氧氣緊缺。（取材自環球網）

印度 第二波新冠疫情防控幾乎「失守」，即使爆發致命的「氧氣危機」，印度官方目前仍堅持不接受中國 援助也不向中國採購氧氣。不過印度民間等不及了，據報導，當地一些初創公司創始人眾籌4600萬盧比（約61.3萬美元），向中國採購了至少500台製氧機。印度網路上也因此出現「謝謝你中國」的留言。

印度疫情復發，各國紛紛馳援，特別是當地奇缺的製氧設備，中國近日兩度表態願意提供幫助，但印度時報日前引述一位印度政府消息人士稱，印度政府有能力可從新加坡、歐洲、海灣國家等處採購氧氣，「中國不是安全醫療用品的首選（採購國）」。這則報導引來印度網民兩極反應，有網民大讚政府「有骨氣」，也有網民認為買到製氧機才是重點，中國不應被政治因素排除。

由於新冠疫情不斷惡化，印度多地報告病床、醫用氧氣和藥品等醫療資源短缺。（取材自新華網）

不過印度民間則等不及，決定「買了」。環球時報引述印度商業標準報24日報導，一些總部位於印度古爾岡的初創公司創始人近日推出進口製氧機的「氧氣使命」計畫並進行眾籌。這些創始人稱，截至當地時間24日晚間，他們通過眾籌平台籌集了4600萬盧比，並已從中國採購了500台製氧機，4月28日前可在印度醫院投入使用。

報導稱，這些創始人表示，他們在24日晚還要再訂購500台。這些創始人此前的目標是籌集5000萬盧比，以採購3000台製氧機。

紅杉印度董事總經理謝倫德拉‧辛格24日在推特發帖，徵集進口氧氣濃縮器設備的相關線索。晚上，他再次發帖說，「謝謝大家，我們現在有幾十條線索，包括紅杉中國的朋友們的一些很棒的介紹……感謝」。

thank you everyone, we got a few dozen leads that we are pursuing now, including some amazing referrals from our friends in Sequoia China ... gratitude 🙏 https://t.co/tnR2541Tp7 — Shailendra J Singh (@singh_sequoia) April 24, 2021

此外，印度論壇報22日報導，中國公司小米 已決定向印度各地醫院捐贈1000台製氧機。「參考消息」報導，這顯示無論印度官方態度如何，都沒能阻擋中國方面願意為鄰國提供防疫幫助的決心和行動。

對於初創公司創始人向中國採購製氧機以及小米捐贈醫院製氧機，此事在印度網絡上引發熱議，意見依舊兩極。不少印度網民指責稱，向中國買製氧機就是向中國低頭，「怎麼對得起在印中邊境衝突中犧牲的印度士兵？」；也有網民稱，相較某些國家要求個半天才給印度援助，一家中國公司（小米）很快就捐贈1000個製氧機，這是印度和中國恢復關係的最佳時機，「謝謝你中國！」