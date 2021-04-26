才嗆日本 中國海警船釣島「領海內」巡航

中方表示，中國海警艦艇編隊25日在釣魚島「領海內」巡航。（取材自澎湃新聞）

中日官員近日才就釣魚 島問題隔空對嗆，中國 海警船昨又到「釣魚島領海內」巡航，即進入釣魚島（日稱尖閣諸島）12浬之內海域，宣示主權意味濃厚，中日因釣魚島問題的爭端愈演愈烈，出現升溫之勢。

據微信公眾號「中國海警」25日披露，中國海警2301艦艇編隊25日到「釣魚島領海內」巡航。近年來，中國海警船到釣魚島海域已常態化，但多數巡航是在「釣魚島附近海域」，昨天的巡航特別強調是在「釣魚島領海內」。這雖不是中國海警船首次進入「釣魚島領海內」巡航，但近期中日關係惡化，使得這一巡航，特別引人關注。

中國、日本 都聲稱擁有釣魚島主權，雙方因釣魚島主權爭議時有摩擦。今年1月，中國全國人大常委會通過「海警法」以來，日本對中國海警獲權允許使用武器，「在中國管轄海域」處理外國船隻時動武，高度疑慮，甚至認為這是北京試圖對釣魚島進行實際控制的前兆。

日本防衛大臣岸信夫22日在自民黨議員會議演講時提到，中國海警船在釣魚島活動，以及在東海、南海等地活動日趨頻繁，「中國正在不顯眼的地方一步步侵略，最終目的是造成現狀全部改變，（日本）不能接受這樣的情形。」

中國外交部發言人趙立堅23日對此回應說，「這種言論完全是信口開河，極其不負責任，誤導輿論。日本老百姓怎麼能客觀理性地看待中國發展，怎麼能對中日關係樹立信心？」

趙立堅表示，中國始終堅持走和平發展道路，堅定奉行防禦性國防政策。但他強調，「釣魚島及其附屬島嶼是中國固有領土，中方在釣魚島海域巡航執法，是行使本國固有權利」。

他還批評日本稱，日本近代在亞洲四處侵略擴張，給包括中國在內的廣大受害國人民帶來深重災難，而時至今日，日方仍不願正視、反省侵略歷史。「日方個別政客無視自身斑斑劣跡，大肆汙衊中國搞所謂侵略，他們究竟意欲何為？值得世人高度警惕。」