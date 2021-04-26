不滿日排核廢水入海 中90後畫師創作「輻世繪」

中國畫家「一個熱愛學習的男孩」諷日核廢水汙染大海，改日本浮世繪為「輻世繪」。（取材自微博）

日本 決定將福島核廢水排入大海引發國際社會譴責。日前，一名中國 「90後」插畫師將日本知名「浮世繪」《神奈川衝浪裡》改圖為「輻世繪」《神奈氚衝浪裡》，諷刺和抗議日本將核廢水排入海，引起中國網友熱議。

24日，官媒人民日報刊登中國「90」後插畫師諷刺日本將福島核廢水排海的畫作，稱讚其「細節滿滿」。

有人解析畫作指出，白色海浪猶如人類畸形的手指、扭曲的嬰兒、變異的海洋生物、在海浪中掙扎；身穿防護服的人往大海裡倒著核汙染水，「打著領帶、頭髮謝頂」的中年男人90度鞠躬道歉；富士山變成核反應堆的煙囱，天上的雲朵變成象徵墳墓的十字架……

創作該畫作的「一個熱愛學習的男孩」表示，這幅畫「靈感」來自日本畫家葛飾北齋的浮世繪作品《神奈川衝浪裡》，原畫作描繪的是英勇的船工們正為了生存而與大自然進行着驚險而激烈的搏鬥，表達了人們乘風破浪、勇往直前的大無畏精神。

他表示，在得知日本政府的決定時感到難過和不滿，想用畫筆表達抗議。他稱自己從小在海邊長大，不希望以後沒法靠近大海。據報導，作者是1991年出生。

該畫作在中國網絡迅速流傳並引發熱議。網友紛紛稱讚作品細節到位。有網友調侃創作者是「烏合小麒麟」，有網友希望作者聯繫T恤廠家製作成T恤並表示自己會買。「烏合麒麟」因發布多幅具話題性的時政畫作出圈。其諷刺澳洲軍隊的漫畫《和平之師》、以及前不久新疆棉花風波中諷刺美國 的《血棉行動》，都曾引發轟動。