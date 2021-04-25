TikTok在英面臨集體訴訟 恐罰數十億英鎊

Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童」的集體訴訟。(取材自觀察者網)

躲過川普打壓的TikTok ，在英國 收緊互聯網大數據監管下，正面臨隱私保護訴訟，Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童」的集體訴訟，恐被罰數十億英鎊。

觀察者網報導，不只中國 加強網路監管，歐盟、美國也在推進監管措施，對尋求國際化擴張的字節跳動和TikTok來說，顯然今後難題更加棘手。

路透報導，英國發起的集體訴訟，指控TikTok在沒有充分的安全措施、透明度、監護人同意或合法權益的情況下「處理」青少年個資，違反了英國和歐盟的資料保護法。

支持該訴訟的團體聲明稱，訴訟旨在阻止TikTok非法處理數百萬兒童的資訊，並要求其刪除全部個人資訊。

彭博報導，訴訟於去年12月發起，但4月21日才公布細節，案件將在下周審理。如果此次訴訟成功，受影響的兒童每人可以得到數千英鎊的賠償。

據估計，僅英國就有超過350萬名兒童受到影響，這意味著如果TikTok敗訴，將面臨高達數十億英鎊的罰單。

另據環球時報引述「政客」網站報導，德國聯邦議院23日通過了一項更為嚴格的5G安全立法。「政客」稱，這為兩年來外界對這個歐洲最大市場是否會對中國電信巨頭華為採取強硬態度的疑慮畫上了句號。

對此，有媒體分析指出，儘管沒有直接點名中國大廠華為，但該法案形同將華為排除在德5G網絡建設之外。