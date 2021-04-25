我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不滿學區亂象 金山華人成立家長諮詢委員會

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

TikTok在英面臨集體訴訟 恐罰數十億英鎊

中國新聞組／北京25日電
Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童」的集體訴訟。(取材自觀察者網)
Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童」的集體訴訟。(取材自觀察者網)

躲過川普打壓的TikTok，在英國收緊互聯網大數據監管下，正面臨隱私保護訴訟，Tik Tok面臨「數百萬的英國和歐洲兒童」的集體訴訟，恐被罰數十億英鎊。

觀察者網報導，不只中國加強網路監管，歐盟、美國也在推進監管措施，對尋求國際化擴張的字節跳動和TikTok來說，顯然今後難題更加棘手。

路透報導，英國發起的集體訴訟，指控TikTok在沒有充分的安全措施、透明度、監護人同意或合法權益的情況下「處理」青少年個資，違反了英國和歐盟的資料保護法。

支持該訴訟的團體聲明稱，訴訟旨在阻止TikTok非法處理數百萬兒童的資訊，並要求其刪除全部個人資訊。

彭博報導，訴訟於去年12月發起，但4月21日才公布細節，案件將在下周審理。如果此次訴訟成功，受影響的兒童每人可以得到數千英鎊的賠償。

據估計，僅英國就有超過350萬名兒童受到影響，這意味著如果TikTok敗訴，將面臨高達數十億英鎊的罰單。

另據環球時報引述「政客」網站報導，德國聯邦議院23日通過了一項更為嚴格的5G安全立法。「政客」稱，這為兩年來外界對這個歐洲最大市場是否會對中國電信巨頭華為採取強硬態度的疑慮畫上了句號。

對此，有媒體分析指出，儘管沒有直接點名中國大廠華為，但該法案形同將華為排除在德5G網絡建設之外。

英國 TikTok 中國

上一則

「1輛車賺1萬就夠了」 華為賣車兩天 訂單破3000輛

下一則

法國品牌找韓星當「中國區」大使 網怒：割中國人韭菜

延伸閱讀

重建聯盟 拜登6月首訪英國、比利時

重建聯盟 拜登6月首訪英國、比利時
英國路易小王子3歲了 凱特掌鏡萌照曝光

英國路易小王子3歲了 凱特掌鏡萌照曝光
華為、賽力斯合作電動車 2天訂單突破3000單

華為、賽力斯合作電動車 2天訂單突破3000單
英國也收緊監管 TikTok在英被集體訴訟恐罰數十億英鎊

英國也收緊監管 TikTok在英被集體訴訟恐罰數十億英鎊

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓

嫖客嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢竟遭他推下樓
衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差

衛生紙之亂結束後 這家廠商銷售表現寫10年最差
妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎

妻逛好市多想連吃披薩、濃湯、果汁 夫妙回：我餵豬嗎
接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好

接種第3劑莫德納疫苗「加強針」 30歲男：感覺良好
亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危

亞裔拾荒客 紐約街頭遭踢頭命危