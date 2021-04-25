中國願援助氧氣抗疫 印度媒體：全世界都沒有了也不要

中國願幫忙抗疫，印媒卻說「印度不從中國進口氧氣」，網友炸鍋。(取材自微信)

印度 三天內有近百萬人確診新冠病毒，醫療系統瀕臨崩潰。中國 繼兩位外交部發言人先後表態「願支持與幫助印度抗疫」後，官媒昨天再向印度發出「最友善的信號」稱，只要印度一句話，中國願立即伸出援手。不過部分印度媒體和網民不領情，稱死也不會從中國進口氧氣。中國官媒則再溫情喊話，病毒才是共同的敵人，「印度，別辜負中國的善意啊！」

印度新冠疫情 23日單日新增33萬例再創新高，且多地醫療資源和氧氣供應出現嚴重缺口。環球時報報導，印度時報23日刊文「中國表示準備援助，但印度卻從其他地方尋求氧氣（進口）」稱，一位當地衛生官員承認，印度正在尋求從國外進口氧氣；但一名官方消息源稱，「中國不在印度尋求進口氧氣的國家範圍內」。

報導刊出後，不少印度網民在報導下留言：「死也要有尊嚴」、「全世界氧氣都沒有了也絕對不買中國氧氣」。環時報導，也有網民大罵印度時報報導「可恥」並提醒「如果印度在公共衛生問題上仍扯意識形態，那就自求多福吧」。

中國外交部發言人汪文斌、趙立堅先後在22日及23日表態願支持印度抗疫。汪文斌表示，中國願為印方控制疫情提供必要的支持和幫助。趙立堅除重申中方立場，並表示正就這部分同印方保持溝通。

具新華社背景微信公眾號牛彈琴昨天刊文稱，外交部兩位發言人的表態，「應該是近一段時間以來，中國向印度發出的最友善的信號！」。印度目前的疫情猶如「人間地獄」。中方基於「病毒不講政治」、「全世界要共同抗疫」願提出援手，卻遭部分印媒及印度官員無視，「人命關天，容不得半點僥倖」，「病毒才是我們共同的敵人。印度，也別辜負中國的善意啊！」

環時引述清華大學國家戰略研究院研究部主任錢峰分析印度時報這篇報導指出，單憑某些印度媒體放出的消息，並不能代表印度官方立場。但從印度官方層面遲遲沒有就此做出正式表態可以看出，「那就是印度內心十分糾結，還在權衡利弊之中」。一方面醫療物資短缺，另一方面是國內反華聲浪，「這是莫迪政府面臨的難題」。