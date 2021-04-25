中國國產大飛機邁大步 江西生產試飛中心竣工

中國商飛江西生產試飛中心24日竣工。(取材自微信)

據「中國 鐵建」公眾號消息，由中國自主設計建造、中鐵十八局集團承建的首個國產大飛機生產試飛中心——中國商飛江西生產試飛中心24日全面竣工，標誌著中國已形成從科研設計、生產試飛到交付運營一整套相對完善的大飛機產業鏈條。

中國商飛江西生產試飛中心位於江西省南昌航空城核心區域，緊臨瑤湖機場 ，是我國實施國產大飛機戰略的代表性項目之一，主要功能是承擔國產ARJ21飛機的生產試飛支持和運營保障等。項目占地面積24.5萬平方米，建築面積約4.6萬平方米，主要包括交付中心、完工中心、噴漆機庫等16個建築單體以及可同時停放11架飛機的機坪區。

消息指出，作為國內首家專門為國產大飛機生產試飛量身打造的航母型旗艦店，項目正式投產後，可實現每年完工交付約30架次飛機的產能目標。

據悉，該中心的建成打通了大飛機進入民用航空市場的最後一道關口，對促進國產大飛機加快實現商業化運營，把南昌航空城打造成國內航空產業中心重要聚集地，推動中國從製造大國向製造強國加速轉型都具有重要意義，將成為國家「航空強國」的一張新名片。