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攻台利器 海南艦、大連艦、長征18號入列 習近平授旗

記者陳言喬／北京25日電

中共海軍又下水三艘主戰艦艇，當中包括首艘4萬噸級的兩棲攻擊艦。這三艘戰艦23日在海南三亞某軍港集中交接入列。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平出席交接入列儀式。

央視昨天報導，三型主戰艦艇一字排開，按海軍最高禮儀懸掛滿旗，來自海軍部隊和艦艇科研生產單位的代表2400人在碼頭整齊列隊。

23日下午3時30分許，習近平在主席台前將八一軍旗、命名證書分別授予長征18號艇艇長、政治委員，大連艦艦長、政治委員，海南艦艦長、政治委員。三型艦艇的艦艇長、政治委員向習近平敬禮，從習近平手中接過八一軍旗、命名證書。

中央軍委副主席張又俠主持儀式，中央軍委副主席許其亮宣布艦艇入列和艦艇名、舷號。

交接入列儀式結束後，習近平登上新入列艦艇，檢閱艦艇儀仗隊，察看有關武器裝備，同官兵進行交流，並在航海日誌上簽名。

央視稱，這次交接入列的三型主戰艦艇分別命名為：長征18號艇(舷號421)、大連艦(舷號105)、海南艦(舷號31)。

長征18號艇是最新型的戰略核潛艇，專家指解放軍二次核反擊能力大大增強。

據了解，當中的海南艦是中共首艘075型的兩棲攻擊艦，排水量達4萬噸，大陸官媒稱具強大的機動作戰能力，是現代海戰特別是登陸和島礁作戰中的一支生力軍。造船工藝要求高，造價昂貴，是僅次於建造航空母艦難度的大型水面艦艇。

大連艦也是中共新式的055型導彈驅逐艦，排水量達萬噸，被中國軍事迷稱為「大驅」，同型的「大驅」已有舷號101的南昌艦、102的拉蕯艦服役。

另據港媒報導，命名為「海南艦」的075兩棲攻擊艦首艦，被視為「攻台利器」，是繼兩艘航空母艦後，再有中國軍艦以省級命名。075是中國最大型兩棲攻擊艦，也是世界第三大，可搭載至少30架直升機與數百兵力，將負責監視台灣海峽與南海。

「海南艦」是繼航母「遼寧艦」及「山東艦」之後，再有中國軍艦以省級命名，顯示其重要性。這是中國第一艘075兩棲攻擊艦，也是目前中國最大的兩棲戰艦，全長237米，排水量約4萬噸。2017年動工建造，2019年9月下水，去年8月海試。

中共總書記習近平為海軍新入列的三艦艇授旗授證。（新華社）
中共總書記習近平為海軍新入列的三艦艇授旗授證。（新華社）

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