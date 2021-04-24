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美軍「翹腳」看遼寧艦照片 入選中國海軍官方圖輯

中國新聞組／北京24日電
美國海軍官方發布的一張照片，航母遼寧艦和美國馬斯廷艦近距離接觸。（取材自NAVY網站）
美國海軍官方發布的一張照片，航母遼寧艦和美國馬斯廷艦近距離接觸。（取材自NAVY網站）

昨天是中國人民海軍成立72周年，海軍官方公眾號「人民海軍」在慶祝文稿中刊登了72張照片介紹海軍發展重要事件，其中第72張，竟是日前美國海軍拍攝、從美艦上「翹腳」觀看遼寧艦的照片。環球時報稱，這張的照片的入選充分展示出人民海軍的自信和開放。

環球時報報導，「人民海軍」貼出的72張圖片展示了從1949年至2021年來，人民海軍每一年裡最為重要或最有代表性的事件，記載了人民海軍從白馬廟的小漁船到國產航母出世，從一支13個人的部隊到五大兵種齊全。

其中，第72張圖片對應的是2021年發生的事件，內容是內容是美軍「馬斯廷」號導彈驅逐艦與中國海軍航母遼寧艦並排航行，美軍一位指揮官「翹腳」坐著，另一位指揮官站立一旁，兩人皆在關注不遠處的遼寧艦。從美軍角度可以很清楚地看到遼寧艦的舷號和甲板上的艦載機。

（取材自微博）
（取材自微博）

報導引述不具名分析人士說法指，很意外這張照片會出現在官方宣傳圖輯中，因為這張照片除了拍攝者是美軍之外，它的「弦外之音」更透露美軍刻意公布「輕鬆」監控解放軍的照片，對遼寧艦進行「認知戰」，彰顯遼寧艦「並非美軍的威脅」等。

該分析人士說，刊登這張照片，「展示出人民海軍的自信和開放的姿態」，「選擇美軍拍攝的照片來展示中國海軍的發展壯大恰到好處」；且中方的圖說提及了中美軍艦「有了近距離接觸」，也許當時遼寧艦也同樣在監控美艦。

截止目前，中國官方沒有對這張照片做出任何回應，而此次這張照片入選人民海軍72歲生日官方紀念圖輯或許算得上是一次非正式回應。

該分析人士稱，72張圖輯中記載了許多海軍的「首次」，比如1985年11月東海艦隊132號導彈驅逐艦和X615號遠洋綜合補給艦組成艦艇編隊出訪巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉三國，這是人民海軍走向世界的「處女航」，也是人民海軍首次進入印度洋。但2021年遼寧艦和美艦相遇菲律賓海並沒有被冠以「首次」，而且可以預見這在未來將變得常態化，中國航母在國際海域和美軍相遇的機率會越來越多。

來源：湖北卫视官方频道

遼寧艦 中國 圖輯

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