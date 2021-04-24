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中國高調紀念海軍建軍72周年 高喊「隨時準備打仗」

中國新聞組／北京24日電
中國海軍某潛艇基地官兵在潛艇上擺出「72」和五角星圖案，慶祝人民海軍成立72周年。（新華社）
中國海軍某潛艇基地官兵在潛艇上擺出「72」和五角星圖案，慶祝人民海軍成立72周年。（新華社）

4月23日是解放軍海軍建軍72周年紀念日，官媒連日來大肆宣傳軍力頻秀肌肉，不僅「雙航母」現身，驅逐艦、艦載機、潛艇等多型裝備也亮相。紀念規模不比建軍70年的海上閱兵，但片中「當年小艦打大艦的無奈，已成為歷史」、「隨時準備打仗」等口號，被解讀為更具針對性意味。

解放軍海軍在建軍70周年時，曾由中國國家主席習近平高調赴海南海上閱兵，並發布視頻賀電；今年逢72周年，雖未如當時舉辦大規模活動，但海軍進行的戰力展示也頗具看頭。

遼寧艦「1+6」訓練畫面首曝光。（取材自微博）
遼寧艦「1+6」訓練畫面首曝光。（取材自微博）

包括海軍官微「人民海軍」、央視、新華社、人民日報及解放軍報等媒體，近日密集發布宣傳片展現海軍軍力，其中最受矚目的就是「雙航母」遼寧艦和山東艦。

根據央視軍事頻道發布的「解放軍海軍成立72周年前夕」畫面，除航母遼寧艦外，還包括055型驅逐艦南昌艦、052D型驅逐艦成都艦和太原艦、054A型護衞艦黃岡艦及901型綜合補給艦呼倫湖艦等五艘護衛艦「入鏡」。在南昌艦的介紹裡，片中特別稱「當年小艦打大艦的無奈，已成為歷史」。

運-8反潛巡邏機配有大型對海搜索雷達。（取材自微博）
運-8反潛巡邏機配有大型對海搜索雷達。（取材自微博）

香港01報導，這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。央視也曝光了中國第一艘完全自主設計建造的航母山東艦的內部。央視同時也曝光了運-8反潛巡邏機的細節。

來源：視覺新聞Vision news

另海南海事局發布航行警告稱，海南亞龍灣海域於21日至24日進行軍事活動，其他船隻莫入，被認為可能是為舉辦相關活動。

解放軍報23日也報導稱，遼寧艦編隊穿越宮古海峽，在西太平洋開展艦機起降、編隊協同、綜合攻防等訓練，是為錘鍊航母編隊遠海體系作戰能力，實現多樣化綜合作戰能力大幅躍升。再透過最新披露的山東艦內部設施等消息，「雙航母編隊」列陣大洋，人們可以看到，島礁守備部隊和遠航艦艇保障條件顯著改善，正推動海軍遠海綜合作戰保障能力實現新的突破，隨時準備打仗。

這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。（取材自微博）
這是遼寧艦航母編隊首次以「齊裝滿員」的狀態進入西太平洋。（取材自微博）

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