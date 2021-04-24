美戰略競爭法案 年花3億美元宣傳「反中」

為力抗中國的挑戰，美國參議院外交委員會22日通過「2021年戰略競爭法案」（Strategic Competition Act），其中包括要反制中國「一帶一路」計畫。（Getty Images）

為力抗中國 的挑戰，美國 參議院外交委員會22日通過「2021年戰略競爭法案」（Strategic Competition Act，下稱「法案」），其中包括要反制中國「一帶一路 」計畫。觀察者網指控，美國在法案中提到每年要花3億美元，在全世界宣傳「反中」報導，是對言論自由的「雙重標準」。目前這份法案仍在美國參議院等待通過。

觀察者網稱，法案宣稱中國正「持續擴大公共外交投入」，在通訊基礎設施、平台與產業上的外國直接投資（FDI）「超過100億美元」，還「邀請（外國）記者來華培訓」。法案提到，為了「捍衛美國的重要利益和價值觀」，要求加大對中「輿論戰」力度，將從2022年至2026財年應每年撥款3億美元（總額15億美元），用於「反制中國影響力資金」。

報導還說，「法案將『一帶一路』的多國經濟合作倡議抹黑成中國『擴大影響力與軍力投送』的手段」，並安排一名助理國務卿級別以上的官員「指導、協調和審批相關款項的使用」，而「收錢」的則包括美國國務院下屬的美國政府文宣機構，例如美國政府外援機構美國國際開發署（USAID）、接受聯邦資金的美國國際媒體署（USAGM）和美國全球參與中心（GEC）。這些組織被要求要「揭穿中國宣傳中的虛假消息」、「調查一帶一路」。

觀察者網批評，向來標榜「言論自由」的美國，為了反華與維持霸權，可以任由政府砸錢干預輿論、抹黑「一帶一路」。彭博社駐華記者漢考克（Tom Hancock）11日曾在推特上提及此事，並以彭博社自身關於中美兩國疫苗的報導為例，表達了對美國政府「壟斷虛假信息定義」的擔憂。

彭博社駐華記者漢考克（Tom Hancock）11日在推特上，表達了對美國政府「壟斷虛假信息定義」的擔憂。（取材自推特）

美國全球安全分析研究所（Institute for the Analysis of Global Security）聯合主任勒夫特（Gal Luft）回覆該推文說：「他們（美國）寧願把缺乏基礎建設的貧窮國家拒於門外，也不願接受中國正在設法為這些窮國解決問題。這種「逢中必反」的政策是不道德的。」