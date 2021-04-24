我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新冠感染率 從全美最高降至最低 公衛學者大讚

MIT：室內距6呎與60呎染疫風險一樣高 保持通風更重要

棉花禁令下 新疆對美出口反暴增 環時諷美：口嫌體正直

中國新聞組／北京24日電
新疆是中國最大棉花產區，2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，占中國棉花總產量87.3%。（新華社）
新疆是中國最大棉花產區，2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，占中國棉花總產量87.3%。（新華社）

美國政府1月時頒布中國新疆棉花和番茄禁令，不過，據中國海關總署數據顯示，今年第一季新疆對美國的直接出口雖然少了這兩項產品，總額不減反增，而且多了113%，其中最大宗的出口產品是抗癌藥物的化合物。對此，中國官媒環球時報以美國「嘴上說不要新疆棉花，美國身體很誠實」為題的文章，諷刺美國供應鏈想「去新疆化」，是說得到做不到。

「南華早報」報導，據中國海關總署統計，今年前三個月新疆對美出口額比去年首季增長113%，達6440萬美元。其中以抗癌藥物的化合物、氨基酸為最大宗出口品項。

雖然中國出口去年受新冠疫情影響，出貨量處於低位，導致基數較低；但觀察者網報導，即便是跟疫情發生前的2019年第1季金額約4372萬美元相比，新疆對美出口額增長了近五成達46.5%。

西方品牌如H&M、Nike和adidas等大企業去年陸續以新疆涉及「強迫維吾爾族勞動」為由，宣布不使用新疆棉花；美國川普政府今年1月13日宣布禁止進口來自新疆的棉花和番茄，拜登政府也承襲此一政策。

特例非趨勢？「去新疆化」難？

雖然出口商品少了棉花與番茄，也沒有高價產品，為何新疆對美出口會在制裁後增長？觀察者網報導，從新疆首季對美出口清單中看出，除了價值幾十萬美元的服裝之外，棉花產品也確實沒有出現在其中；新疆對美出口的主要是化工產品和工業混合品。

南華早報分析指，隨著中國外貿進出口實現開門紅，新疆地區的這一同比數據是中國出口大幅增長大趨勢之下的一部分。

史坦普S&P Global Panjiva的供應鏈分析師羅傑斯（Chris Rogers）表示，出貨量的絕對規模如此之小，這不能反映為企業持續的行為活動，可能只是反映出電子商務下降出貨量或私人進口等一些瑣碎事件。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易負責人馬里奧（Nick Marro）則說，這個現象反映出小規模的貿易量激增，對美國客戶而言，供應鏈被「去新疆化」恐將是痛苦的過程。

新疆 美國 中國

上一則

美戰略競爭法案 年花3億美元宣傳「反中」

下一則

「太極掌門」魏雷稱遭6人圍毆 真相竟是不講武德

延伸閱讀

制裁下…新疆對美出口反暴增 環時諷美「身體誠實」

制裁下…新疆對美出口反暴增 環時諷美「身體誠實」
繼美加荷後…英議會通過新疆「種族滅絶」決議

繼美加荷後…英議會通過新疆「種族滅絶」決議

英國國會通過動議 宣告中國對新疆維族「種族滅絕」

英國國會通過動議 宣告中國對新疆維族「種族滅絕」
人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件

人權觀察：中國在新疆暴行恐符合違反人道罪要件

熱門新聞

東方衛視主持陳蓉（右）和周正毅合影。(取材自微博)

出獄「上海前首富」壽宴請來6官媒主播 驚動當局

2021-04-21 08:00
中國航空工業集團17日發布新的宣傳影片，曝光了一架神秘隱形戰機。（視頻截圖）

不是轟20 官方宣傳片埋彩蛋 中國新隱形戰機曝光

2021-04-18 21:25
美國「公民記者」郭杰瑞（Jerry Kowal）習慣用中文談論新冠疫情等議題。(視頻截圖)

B站擁600萬粉絲…紐約網紅郭杰瑞讚中抗疫 美媒斥走狗

2021-04-19 10:00
圖為BBC在北京的辦公室。（Getty Images）

大批被逐外籍記者轉駐台灣 中國搬石頭砸自己腳

2021-04-20 10:43
中國國家主席習近平。（中新社）

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

2021-04-23 10:38
兩人的結婚證。(取材看看新聞）

「乾媽」變「老婆」…滬27歲小伙娶76歲新娘 一場騙局

2021-04-21 13:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

維州非裔男搭白人警便車返家打911 被同一名警開10槍

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質

母遺產2000萬卻被用200萬打發 她氣找親姐當面對質
被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年

被控洩露習近平女兒個資 牛騰宇二審維持14年
反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險

反仇亞法案 共和黨霍利投唯一反對票：法案用詞危險
美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪

美軍「傾斜旋翼機」 起飛氣流超強 吹毀英直升機停機坪