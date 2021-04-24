棉花禁令下 新疆對美出口反暴增 環時諷美：口嫌體正直

新疆是中國最大棉花產區，2020年新疆棉花產量達516.1萬噸，占中國棉花總產量87.3%。（新華社）

美國 政府1月時頒布中國新疆 棉花和番茄禁令，不過，據中國海關總署數據顯示，今年第一季新疆對美國的直接出口雖然少了這兩項產品，總額不減反增，而且多了113%，其中最大宗的出口產品是抗癌藥物的化合物。對此，中國官媒環球時報以美國「嘴上說不要新疆棉花，美國身體很誠實」為題的文章，諷刺美國供應鏈想「去新疆化」，是說得到做不到。

「南華早報」報導，據中國海關總署統計，今年前三個月新疆對美出口額比去年首季增長113%，達6440萬美元。其中以抗癌藥物的化合物、氨基酸為最大宗出口品項。

雖然中國出口去年受新冠疫情影響，出貨量處於低位，導致基數較低；但觀察者網報導，即便是跟疫情發生前的2019年第1季金額約4372萬美元相比，新疆對美出口額增長了近五成達46.5%。

西方品牌如H&M、Nike和adidas等大企業去年陸續以新疆涉及「強迫維吾爾族勞動」為由，宣布不使用新疆棉花；美國川普政府今年1月13日宣布禁止進口來自新疆的棉花和番茄，拜登政府也承襲此一政策。

特例非趨勢？「去新疆化」難？

雖然出口商品少了棉花與番茄，也沒有高價產品，為何新疆對美出口會在制裁後增長？觀察者網報導，從新疆首季對美出口清單中看出，除了價值幾十萬美元的服裝之外，棉花產品也確實沒有出現在其中；新疆對美出口的主要是化工產品和工業混合品。

南華早報分析指，隨著中國外貿進出口實現開門紅，新疆地區的這一同比數據是中國出口大幅增長大趨勢之下的一部分。

史坦普S&P Global Panjiva的供應鏈分析師羅傑斯（Chris Rogers）表示，出貨量的絕對規模如此之小，這不能反映為企業持續的行為活動，可能只是反映出電子商務下降出貨量或私人進口等一些瑣碎事件。

經濟學人智庫（EIU）全球貿易負責人馬里奧（Nick Marro）則說，這個現象反映出小規模的貿易量激增，對美國客戶而言，供應鏈被「去新疆化」恐將是痛苦的過程。