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網民「站」特斯拉 數據讓輿論轉向 但專家稱難下定論

中國新聞組╱北京23日電
特斯拉的剎車安全性一事尚待討論，有駕駛先貼上「請尊貴的特斯拉車主超車先行」的嘲諷車貼。（視頻截圖）
特斯拉的剎車安全性一事尚待討論，有駕駛先貼上「請尊貴的特斯拉車主超車先行」的嘲諷車貼。（視頻截圖）

特斯拉22日下午對外發布「車頂維權」的河南女車主車輛發生事故前1分鐘的數據並作出說明後，輿論對事件走向的態度似乎出現「反轉」，原本一面倒批評特斯拉的網民有不少轉向支持，也有人仍堅持質疑特斯拉公布的數據造假。有專家則稱「目前難下定論」。

每日經濟新聞報導，特斯拉數據公布後立即引發熱議。「車展維權」事件中的另一當事人——西安女車主李彥（化名）僅表示「對上述結果不予評價」。一位不願透露姓名的維權車主則說，可能因為是軟件問題，特斯拉方面也發現不了。

「作為高端智能化電動車的鼻祖，特斯拉同時出現『失控』和『剎車失靈』的機率確實非常低。」資深汽車技術人員承顥（化名）在接受採訪時認為，若真有類似情況出現，有可能因為機率非常小且無規律可循，技術人員在測試過程中也很難發現。

另有一位不願透露姓名的汽車軟件科技公司高管表示，「車輛是否有問題，車主是否有踩下制動踏板，都需要由第三方檢測機構來公布，（由特斯拉）單方面公布並不公允。」

三言財經報導，有媒體針對此事發起投票，認為特斯拉提供的數據是真的或是偽造的網民人數基本持平。

在支持特斯拉的意見上，報導引述一名電動汽車三電工程師發文稱，通常認為的「制動距離」是從制動系統建壓開始；而停車距離是駕駛員開始反應到車輛完全停下的總距離。從特斯拉公布的參數看，制動過程是有效的，可以看出駕駛員對於高速下緊急剎車距離有了錯誤估計，可能和特斯拉消費者對於車輛特性並不清楚有一定關係。

有網民稱，特斯拉提供的數據讓自己「站特斯拉」了，「我也想去買一台」，認為女車主涉嫌無理取鬧，而且把特斯拉「搞垃圾」對國內電動車行業並不好。也有網民稱雖沒證據，仍然堅信特斯拉的數據造假，質疑「修改數字」對特斯拉來說輕而易舉，「如果是真的，沒必要拖到現在才提供」。

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