30分鐘踩40次剎車… 特斯拉公布行車數據 稱剎車正常

特斯拉在中國上海舉辦的車展。(路透)

針對女車主在上海車展鬧場維權引發的公關危機，特斯拉中國 22日發布事故前一分鐘的行車數據，強調剎車系統正常。所發布數據顯示在車輛發生事故前的30分鐘內，車輛有超過40次踩下剎踏板的記錄。車主「高速頻剎停」行為令網友產生疑問、帶動評論轉向，家屬則反控特斯拉未經同意就公開數據是侵犯隱私 。

來源：YouTube

中國市場監管報引述特斯拉提供的行車數據，顯示河南安陽張姓女車主的特斯拉電動車，今年2月21日晚間6時14分在駕駛最後一次踩下剎車踏板時，數據顯示，車輛時速為118.5公里，緊接著前撞預警及自動緊急剎車功能啟動並發揮作用，減輕了碰撞的幅度；ABS作用之後的1.8秒，系統記錄了碰撞的發生。駕駛踩下剎車踏板後，車速持續降低，發生碰撞前，車速降低至時速48.5公里。

特斯拉強調，該車以較高速度行駛，駕駛開始踩下剎車踏板力度較輕，之後，自動緊急剎車功能啟動並發揮了作用，提升了制動力並減輕了碰撞的衝擊力，剎車系統均正常介入工作並降低了車速。

雖然僅發布事故前一分鐘的數據，但特斯拉說，在該車發生事故前的30分鐘內，駕駛正常駕駛車輛，有超過40次踩下剎車踏板的記錄，同時車輛有多次超過時速100公里和多次煞停的情況發生。

行車數據的披露讓網友質疑車主「高速頻剎停」的行為，並反過為來特斯拉說話，「這種開車法，這下很難噴了」、「多次超100碼並剎停…這是在練習找感覺」、「要不是特斯拉的緊急輔助制動這女的一家子難活到現在」。也有各方專業人士開始對數據提出自己的看法。

大象新聞報導，維權女車主的丈夫李先生對特斯拉出示的行車數據表示不認可。他認為，行車數據屬於個人財產及個人隱私，而特斯拉未經車主允許，擅自將其公布給媒體及大眾，他無法接受。

特斯拉負責處理該事故的有關人士表示已經將數據以郵件的方式發給客戶，由於客戶的電話一直沒有接，因此特斯拉通過公司郵箱發到了客戶買車時填寫的郵箱。

李先生氣憤的說，特斯拉將車輛數據公布於眾前，從未與張某的家屬取得過聯繫，「我老婆還在拘留所，手機在警方手中，怎麼會接到電話」。他將會向鄭州市市場監督管理局進行投訴，同時要求特斯拉公開道歉，並將行車數據撤銷。