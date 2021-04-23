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孟晚舟引渡案 加法官同意庭審推遲至8月

中國新聞組／北京23日電
孟晚舟早前到法院應訊。 （取材自彭博社）
孟晚舟早前到法院應訊。 （取材自彭博社）

華為財務長孟晚舟引渡案迎來新進度！加拿大主審法官前日在溫哥華作出裁決，同意孟晚舟律師提出將引渡案最後環節庭審推遲到8月的申請。

49歲的孟晚舟遭美國指控在華為和伊朗的生意往來方面誤導匯豐銀行（HSBC），導致匯豐銀行違反美國制裁伊朗的禁令。

綜合媒體報導，孟晚舟的辯護律師周一向法庭提出將庭審推遲的申請，主因是香港的法院已頒令許可孟方從香港滙豐銀行獲取新證據。孟方需要時間研究這些證據。辯方相信，這些證據有助於證明美國在對孟的指控中誤導了加方。辯方亦以目前當地不斷收緊的防疫限制措施作為申請延期的理據，檢方律師對此申請持反對意見。

孟晚舟辯護團隊律師裴克（Richard Peck）19日在卑詩省（British Columbia ）最高法庭上主張要求有「適當的時間」得以閱讀這些文件，並且可能提出這些文件作為證據。

加拿大檢方則主張，孟晚舟律師團隊已取得比一般引渡案更多的時間陳述舉證，反對延後原訂下周舉行的聽審，同時這些文件內容被塗黑的敏感訊息部分過多，無法仰賴從此獲得對本案重要的資訊。

然而，卑詩省最高法院副首席法官霍姆斯（Heather Holmes）同意允許延期聽審。霍姆斯裁決的理由將於4月28日在庭上宣讀。法庭將與控辯雙方於一周後通過電話舉行案件管理會議，重新商討法庭後續排期事宜。

孟晚舟 美國 伊朗

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