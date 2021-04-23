接種中製疫苗3天後 南韓僑民在上海身亡

中製疫苗的安全性，一直為很多人關心。（路透）

南韓 駐上海總領事金勝鎬日前率先接種中國疫苗 ，以鼓勵僑民接種。但據韓媒報導，一名旅居中國上海市的南韓僑民，3天前在上海接種中國製的新冠疫苗後出現不適，這位40多歲南韓僑民並沒有基礎疾病，他在22日上午在自家被發現身亡。

韓聯社引述旅滬韓僑社區消息稱，這名韓僑19 日在上海的一家醫院接種中國醫藥集團研製的新冠疫苗，此後出現噁心等異常反應。他並沒有基礎疾病。

根據此前報導，南韓駐上海總領事金勝鎬，4月9日曾在上海華山醫院接種中國藥企研製疫苗。目前中國正在強制民眾打疫苗，並把施打疫苗作為政治任務。而金勝鎬是首位接種中國國產疫苗的南韓外交官。

金勝鎬於2020年底赴上海上任。今年2月，他媒體訪問中表示，他對中國研發的疫苗有信心，如果兩國政府相關部門決定給有意願的在中韓國人團體接種，自己會毫不猶豫地率先接種。

4月9日，南韓駐上海總領事館網站刊發了金勝鎬在上海華山醫院接種疫苗的照片，並向醫護人員表示慰問和敬意。

上海自3月29日起，根據「知情、自願、自費、風險自擔」原則，將在滬外籍人士中的適齡人群納入中國國產疫苗接種人群範圍，費用為每劑人民幣100元。