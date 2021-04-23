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雙C與雙U之爭 香奈兒控華為商標抄襲二度落敗

記者林汪靜／綜合報導
法國奢侈品香奈兒（右）控訴華為的電腦硬體商標（左）與其相似。（取材自每日經濟新聞）
法國奢侈品香奈兒（右）控訴華為的電腦硬體商標（左）與其相似。（取材自每日經濟新聞）

法國奢侈品牌香奈兒（Chanel）指華為的電腦硬體商標與其相似，並提出反對意見，21日香奈兒在與華為的商標大戰中落敗，法院認為二者的企業標幟並無相似之處。此為香奈兒二度對華為商標指控抄襲被駁回。

來源：YouTube

路透報導，華為於2017年向歐盟智慧財產權辦公室（EUIPO）為旗下電腦硬體商標申請註冊保護，該商標圖案為上下兩個交纏的半環。

香奈兒對此提出反對，指該商標設計與香奈兒在法國註冊的商標，即橫向交纏的兩個半環設計有相似之處，香奈兒的商標用於旗下的香水、化妝品、珠寶飾品、皮包和服裝產品上。

2019年歐盟知識產權辦公室駁回香奈兒的反對意見，稱兩個商標圖案並不相似，不太可能引發外界混淆。

香奈兒之後在位於盧森堡的歐盟普通法院提起上訴，該法院在21日的判決中駁回上訴，裁決稱，兩個商標的視覺差異很大。

判決指出，香奈兒的商標曲線更圓潤、線條更粗，方向是水平的，而華為商標是垂直的，因此歐盟普通法院判定二者存在差異。

這場商標糾紛凸顯出奢侈品牌是如何努力地保護自己的標誌性Logo和商標，那通常象徵著奢侈、時尚和獨一無二。

消息經媒體報導後，迅速登上了中國微博熱搜榜第一，引發網友熱議。網友了兩商標圖疑惑「哪裡像了」、「香奈兒是雙C，華為是雙U」，也有網友打趣的說「用了黑色和白色，相似度100%」、「香奈兒可以起訴回形針」。

華為智慧生活App的logo。(取材自中商新時訊)
華為智慧生活App的logo。(取材自中商新時訊)
時裝品牌香奈兒logo。 (取材自中商新時訊)
時裝品牌香奈兒logo。 (取材自中商新時訊)

華為 歐盟 中國

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