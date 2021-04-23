美戰略競爭法案 抗中實中有虛 中諷美發展就為打敗中國

美國參議院外交關係委員會主席梅南德茲（右）和共和黨資深參議員里契。(美聯社)

美國參議院外交委員會22日通過由跨黨派參議員所提出「戰略競爭法案」，反制中國 大陸在科技、軍事、人權、經濟及影響力作戰等領域，此法案長達281頁，共有五大章節，囊括多項因應北京計畫，包括掠奪性經濟作為、惡意影響力作戰、數位威權、軍事擴張、對台野心、壓迫香港與新疆等。

針對美國國會參議院外委會審議通過「2021年戰略競爭法案」，中國外交部發言人汪文斌昨天表示，有關法案拿中國說事，以中國為對手，難道美國發展的目的就是為了在競爭中打敗中國嗎？

這是美國新國會一月初就任以來，最新一波抗中法案。由於對中強硬已是國會民主黨與共和黨的超級共識，各種抗中親台法案此起彼落紛紛提出，最後能否通過，裡面是有學問的。

「戰略競爭法案」是由民主黨參院外委會主席梅南德茲，及外委會共和黨首席議員里契兩位資深重量級議員共同提出，法案在外委會以21票贊成、一票反對高票通過，由於毫無爭議，應該也可獲得參眾兩院以懸殊票數通過。

幾乎在同一時間，還有一個「台灣 國際團結法案」，號稱也是由美國跨黨派眾議員提出，恐怕就沒有辦法如此順利。法案雖由眾院外委會亞太小組民主黨主席貝拉、共和黨眾議員匡希恆、眾議院「國會台灣連線」四位共同主席共同提出，但亞太小組較外委會低了一層，眾議員又沒有參議員地位顯赫。

更重要的是，台灣國際團結法案挑戰聯合國2758號決議文，認為該決議對台灣與台灣人民在聯合國或周邊組織代表權的問題，沒有處理效力，而且也不能規範中華人民共和國與台灣關係。

這是打擦邊球，並不直接挑戰美國的一個中國政策，但挑戰聯合國決議效力，而且要美國協助台灣加入不是以主權國家資格的國際組織。可是美國國會按理說管不到聯合國決議，而現在拜登政府要重回國際社會，總不能學川普「美國優先 」，悍然不顧國際規範並否定聯合國決議。

就像台灣立法院委員提案，美國議員提案是有潛在障礙，不是每案都過得了，外交議題屬於行政單位職權，如果不符合國務院現行政策，很可能排不上議程，即使排上議程，表決也通不過，即使賣人情勉強表決通過，總統還可能否決。

「戰略競爭法案」就不同，法案立意符合政策，有約束力，背後有來頭，看起來聲勢大，部分原來不會通過的議員提案，紛紛改為修正案搭便車，希望將自己想法納入這部歷史性法案中。

共和黨參議員魯比歐就提出附加修正案，要將美國在台協會（ＡＩＴ）台北辦事處處長職稱改為「代表」（Representative），且任命須獲參院同意。但這個修正案似乎提升ＡＩＴ台北辦事處層級至官方，爭議性高，魯比歐的修正案獲得11票贊成、11票反對，並未過半，未被納入。

但共和黨參議員克魯茲曾在上屆國會提出的「台灣主權象徵法案」，讓台灣外交、軍事人員能在美國領土展示國旗、著制服，卻以修正案包裹方式獲得採納。

不過，「戰略競爭法案」當中混雜著各種對中國強硬、競爭條款，有些一看就知道是虛的，只是表達意向，像是2022至2027財政年度期間，每年撥款1500萬美元，協助企業撤出中國市場、分散供應鏈；這簡直是杯水車薪，單單是補助台積電在亞利桑那州設廠，就是這個金額的幾十倍。

又譬如撥款7500萬美元在印太區域推動發展具永續性、透明與高品質的基礎建設，反制中國「一帶一路」計畫；可是真要反制，至少需要上億元的相對撥款，參加一帶一路國家才會被美國拉過去。

法案中有些卻是實際可行且會發揮作用，如2022至2026財政年度，每年撥款三億美元作為「對抗中國影響力基金」，並要求國務卿任命一位助卿以上層級官員兼任協調官負責統籌；又如每年撥款一億美元，支持駐外媒體、建立獨立媒體對抗中國假訊息。

雖然法案是全面加強對中國競爭，但也可看出有些政策國會有心無力，譬如對香港與新疆，法案僅在2022年財政年度撥款1000萬美元，供美國國務院民主、人權暨勞工局促進香港民主。

面對國會紛紛提出抗中友台法案，在台灣的我們可以肯定，但不必太高興，因為有些法案根本就是駐美代表處支持，或是由獨派團體台灣人公共事務會（ＦＡＰＡ）所策動，國務院與北京心知肚明。

北京會選那些明顯越過紅線的法案，大加韃伐，國務院也會選那些適合此刻政策的部分執行，表示尊重國會，我方政府則會把美國國會的支持，當成對國內的宣傳。