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繼美加荷後…英議會通過新疆「種族滅絶」決議

中國新聞組／北京23日電
英國首相強生的對華政策正面臨來自議會各黨派的巨大壓力。( 路透)
英國首相強生的對華政策正面臨來自議會各黨派的巨大壓力。( 路透)

BBC報導，繼美國、加拿大和荷蘭之後，英國議會22日晚間投票通過無約束力決議，成為又一個宣告承認中國新疆對維吾爾族人施行「種族滅絶」的西方議會。

報導指出，儘管「無約束力」意味著英國政府無需採取任何實際行動，但是多數分析認為，這一議會決議將進一步帶給英中關係負面影響，對唐寧街十號的現行對華政策無疑施加了更大的政治壓力。

據報導，英國議會通過上述跨黨派決議案表決前，包括執政保守黨，第一大反對黨工黨，以及自民黨、蘇格蘭民族黨和（北愛）民主統一黨議員等幾乎所有主要黨派議員均發言表示支持。執政保守黨議員沒有出面反對議案也被認為是很大程度上反映了英國政府在對華政策上所面臨巨大國內壓力的一種舉措。

首相強生政府目前的立場是，新疆是否存在「種族滅絶」應由國際法庭判斷。英國政府亞洲事務部長亞當斯（Nigel Adams）在議會發言時，一方面承認新疆存在「大量」破壞人權行為證據的同時，堅持表示是否存在「種族滅絶」必須由國際法庭決定。他還表示，英國政府會繼續向中國施壓，要求允許聯合國人權官員訪問新疆調查。

報導表示，英國最近出籠的中期外交和國防政略綜合評估文件也只是把俄羅斯定位首要威脅，而對中國的定性是既有需要競爭的方面，也有可以合作的地方。

報導稱，決議案通過後，議會跨黨派小組發起人之一，上院議員阿爾頓勳爵（Lord Alton）發表給政府的一封公開信。他在公開信中呼籲政府「像強生首相承諾的一樣」變成「正義的力量」，並對英國繼續依賴中國生產鏈，繼續允許24所頂尖學府與「有中共軍方背景」的中國院校合作等一系列政策提出了批評。

主筆起草決議的保守黨議員甘尼（Nusrat Ghani）在議會發言中也批評了政府在新疆問題上被聯合國和國際法庭的框架「約束」，並指出中國不可能被送上國際法庭，因此議會「必須奪回控制權」。

英國 中國 新疆

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