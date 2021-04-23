衝著中國而來？巴基斯坦恐攻5死 中大使險被炸

中駐巴基斯坦大使下榻巴國一家豪華酒店，21日晚間發生汽車炸彈爆炸，酒店停車場火光熊熊。(路透)

巴基斯坦俾路支省一家五星級酒店21日晚遭自殺式汽車炸彈襲擊，造成至少5死12傷，下榻該酒店的中國 駐巴基斯坦大使農融及代表團因當時外出，逃過一劫。儘管宣稱犯案的神學士組織稱是目標是巴基斯坦官員，仍引發外界懷疑是針對中國而來，目的在反對「一帶一路 」。中國官媒昨天則稱，中巴經濟走廊當然要繼續往前走，中國絕不會因此膽怯，輕易言退。

據多家外媒報導，爆炸發生在當地時間21日晚上約10時30分的奎達市塞雷納酒店（Serena Hotel）露天停車場，一輛裝滿炸藥的汽車駛進停車場後爆炸後起火，多名傷者被送醫。巴基斯坦內政部長拉希德·艾哈邁德（Sheikh Rashid Ahmad）稱這是「恐怖主義行為」。

艾哈邁德並補充說，「由大使帶領的約四人的中國代表團正在酒店住宿。爆炸發生時，大使正在開會。」紐約時報引述一名不願透露姓名的情報官員表示，農融當晚參加同巴基斯坦高級軍官的晚宴，當時正在返回酒店途中，爆炸發生時距離酒店只有幾分鐘路程。

環球時報則引述中國大使館 農業專員顧文亮表示，炸彈在他們預計返回飯店時間的10分鐘前引爆。

BBC報導，有報導稱，54歲的農融被懷疑是這場襲擊的目標。巴基斯坦神學士組織在爆炸後聲稱發動了襲擊。法廣今天報導，神學士稍後說，這起攻擊的目標是巴基斯坦的安全官員。

不過不少外媒仍懷疑，神學士這次攻擊事件是針對中國而來。

綜合外媒報導，俾路支省擁有中國「一帶一路」關鍵項目瓜達爾港，是連接中國西部和阿拉伯海的兩國經濟走廊的中樞。此外，佔巴基斯坦國土面積44%的俾路支省天然氣、煤炭等資源豐富，也是巴基斯坦國內的要塞。但近年該國的一些武裝分子將目標對凖中國企業和人員，據稱與指控中國開採天然氣與礦產資源，以及反對中國「一帶一路」有關。

中國外交部及中國駐巴基斯坦大使館22日分別發布聲明對這起恐怖襲擊表示強烈譴責，要求巴方查明真相，確保中國在巴人員和機構安全。環球時報報導，中國代表團已安全返回伊斯蘭馬巴德。

環球時報昨天對此發出社評指出，俾路支省是中巴經濟走廊建設項目比較多的地區，當地之前發生過中資目標和中國人員遭襲擊的事件，但恐襲在巴基斯坦的發生主要是巴內部矛盾引起的，中國人受害的多數情況或者是被殃及。中巴經濟走廊建設不能被認為是一個特殊的「冒險項目」，中國必須實事求是看待 。無論遇到什麼問題，中國不能膽怯，輕易言退，中巴經濟走廊當然要繼續往前走。